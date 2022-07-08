Vali Çiçek: "Bu bayramı fırsatlara dönüştürelim"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında; "Bereketin, huzurun, manevi hazların, hoşgörü ve kardeşliğin, paylaşmanın, zirve yaptığı bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz. Bilindiği gibi bayramlar, insanlar arasında sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının pekiştiği, geleceğe dönük iyimserliklerin canlandığı, kişisel dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakılarak unutulduğu özel günlerdir. Gelin hep birlikte bu bayramı da fırsatlara dönüştürelim. Küslüklerimizi, kızgınlıklarımızı, husumetlerimizi bir kenara bırakıp kardeş olmanın, bir olmanın, hazzını hep birlikte yaşayalım. Bizi biz yapan bu duyguların olmazsa olmazımız olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykıralım. Bu duygu ve düşüncelerle, Mübarek Kurban Bayramının milletimize, ülkemize, Kayseri'mize ve tüm İslam Âlemine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diler, başta şehit aileleri, gazilerimiz ve aileleri olmak üzere Kayserili hemşerilerimin, tüm kamu görevlisi arkadaşlarımın, sivil toplum kuruluşlarının ve değerli basın mensuplarının Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

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