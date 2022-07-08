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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse hakkımı helal ederim" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Türkiye’de ben ne söylersem söyleyeyim oradan bir şey çıkartan çok özel bir ekip var"

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse hakkımı helal ederim" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Türkiye’de ben ne söylersem söyleyeyim oradan bir şey çıkartan çok özel bir ekip var"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse hakkımı helal ederim. Ancak hala pişkin pişkin gezerse sonra da mağdur ettiği, zorda bıraktığı değerleri ile alay ettiği insanlarla şimdi gidip, sadece başörtülü birisinin yanında resim verirse bunun hiçbir inandırıcılığı olmaz" dedi.
Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, program düzenledi. Bayramlaşma programına katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası açıklamalarda bulunan Özhaseki, söylediği her sözün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısının görevlendirdiği şahıslar tarafından yanlış yerlere çekildiğini ifade etti. Mehmet Özhaseki, “Çok özel bir grup var Türkiye’de. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısının başkanlığında çalışıyor bu ekip. Ben nerede, hangi konuşmada ne söylersem söyleyeyim ellerine alıyorlar. Bazen ben de ‘buradan ne çıkaracaklar’ diye merak ediyorum. Örneğin ‘Allah bir’ diyorum. Buradan ne çıkabilir ama onlar çıkartıyorlar. Öyle bir grup var. Benim anlattığım olay şu; gündüz toplantıya gelmeden önce Mustafa Ceceli’yi aradım. ‘Mustafa, sen bana daha önce hacca gittiğini, orada tavaf edemediğini, göğsünde Türk Bayrağı olduğu için hacılar gelip, Türk Bayrağını öptüğünü, sonra da seni de tutarak Kabe’ye dönüp, Recep Tayyip Erdoğan’a hep birlikte dua ettiğinizi bundan dolayı da tavafı rahat yapamadığını söylemiştin hatırladın mı’ dedim. Kendisi de ‘hatırlamaz olur muyum? Ağabey o benim için önemli bir olay, size de anlattım ben bunu’ dedi. ‘Akşam bir toplantımız var ve Cumhurbaşkanımız da orada olacak. Senin adını vererek anlatabilir miyim’ dedim. ‘Bunda kötü bir şey yok. Anlat ağabey’ dedi. Ben de orada anlatırken bir müddet önce diye anlattım. Filistin’de, Kudüs’te bir dert varsa Cumhurbaşkanımız o dertle dertleniyor. Ben de bu hikayeyi bu şekilde Mustafa’nın kendisinden izin alarak anlatmıştım. Dün saydığım ekip başladı yine ‘Ne zaman Kabe’ye gitti? Mustafa burada Türkiye’de ve şimdi şarkı söylüyor. Vay seni aramasının sebebi konser aramasıdır’ gibi söylemler kullanmışlar. Ayıptır, biraz saygı duyun ne olur? Sizin gözünüz yok da gidin bir hacca orada insanlar kime dua ediyorlar bir bakın” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse hakkımı helal ederim”
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Özhaseki, "Her yerde ‘helalleşmek istiyorum’ diyor. Benim hakkımda herhalde 30'a yakın yalan söyledi. Bir kere beni arasın desin ki ‘Ben bir hata yaptım. Birisi beni dolmuşa bindirdi. Sonra da bir adam bulduk. Örgütledik ve cebine para koyduk. Her türlü yalanı söylettik. O da açığa çıktı. Hakkını helal et’ dese. Şu şekilde helal edebilirim. Televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse her türlü hakkım helal olsun. Ancak hala pişkin pişkin gezerse sonra da mağdur ettiği, zorda bıraktığı değerleri ile alay ettiği insanlarla şimdi gidip, sadece başörtülü birsinin yanında resim verirse bunun hiçbir inandırıcılığı olmaz. Önce benden bir helallik dilesin bakalım ama onun da tek bir şartı var. Televizyonlara çıkıp, çektikleri numaraları anlatacaklar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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