Başkan Palancıoğlu kurban pazarındaki vatandaşlarla bayramlaştı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Kurban Pazaryeri’nde vatandaşlarla bayramlaşarak, alanda yeni kurulan büyükbaş ve küçükbaş kurbanlar için teknolojik kesim parkurlarında daha hijyenik ve nezih bir ortamda kurban ibadeti yapıldığını söyledi.

Bayram namazından sonra Mimarsinan Kurban Pazarı ve Kesim Alanında vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Dr. Palancıoğlu; “Mimarsinan Kurban Pazarı ve Kesim Alanı’mızda kurbanın heyecanı başladı. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kurban ibadetini temiz nezih bir ortamda yapması için 100 bin metrekare alanda güzel bir hizmet veriyoruz. Kurban kesim alanımızda kurbanlıklar daha hijyenik ve seri bir şekilde kesilerek vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlarımız için teknolojik kesim parkurlarımız ve hemşerilerimiz için sosyal alanlarla ibadetlerimizi hijyenik ve nezih bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Hizmetten vatandaşlarımız da oldukça memnun. Bu sene ilk defa böyle güzel bir hizmete başladık. Bundan sora uzun yıllar burayı kullanacağız. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da kardeşliği, samimiyeti ve muhabbeti paylaşmak çok güzel. Bizleri bir bayram sabahına daha eriştiren Allah’a şükürler olsun. İyi bayramlar diliyorum" dedi.

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