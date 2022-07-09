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Evlerinde sucuk yapacak vatandaşlara uyarı Baharatçı Kaya Eldek: “Sucuk yaparken, korunacak ilk şey et olmalıdır”

İHA

Evlerinde sucuk yapacak vatandaşlara uyarı Baharatçı Kaya Eldek: “Sucuk yaparken, korunacak ilk şey et olmalıdır”

Kayseri’de baharatçılık yapan Kaya Eldek, evlerinde kurban etleri ile sucuk yapmak isteyen vatandaşlara önerilerde bulunarak, “Sucuk yaparken, korunacak ilk şey et olmalıdır. En kötü baharat bile eti güzelleştirir. Fakat et ekşidiği zaman hiçbir baharat çözüm değildir” dedi.
Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar evlerinde sucuk yapmaya başladı. Sucuğun en önemli malzemesi olan baharat tezgahlarda sucuk yapacak vatandaşları bekliyor. Kurban etleriyle sucuk yapacak vatandaşlara önerilerde bulunan baharatçı Kaya Eldek; ucuz baharat ile kaliteli baharatın arasında 5 TL fark olduğunu, vatandaşlarında kaliteli sucuk yemeleri için bu farka takılmamaları gerektiğini söyledi. Kaya Eldek, “Geçtiğimiz yıla göre yüzde 25 oranında bir artışımız var. Bunun nedeni de tarımsal ürünlerde meydana gelen zam oranları. Biz yine elimizden geldiğince kısmaya çalıştık. Ürünlerimizi en cüzi karlarla satışa sunuyoruz. Kurban Bayram’ı bir kere yaşanıyor. Kurban bir kere kesiliyor ve sucuğu da yılda bir kere yapıyoruz. Buda ağız tadıyla yapılmalı. Ucuz baharat ile kaliteli baharata arasında 5 TL fark olur. Ancak ağız tadıyla yemeleri için güvendikleri baharatçılara gitmelerini öneririm. Ben size 10 kiloluk bir sucuğun baharat tarifini vereyim insanlarımızda kendileri yapacakları miktara göre ayarlama yapabilirler. Orta acılı 10 kiloluk sucuk baharatımızın tarifi şu şekilde; 500 gram tatlı Nazilli biberi, 200 gram acı Maraş biberi, 100 gram kimyon, 100 gram 7 türlü karışık baharat ve 180 gram tuz. İsteğe bağlı olarak 1 kilo ile 700 gram arasında sarımsak katılabilir. Sarımsağı kısmamızın sebebi havaların sıcak olmasından dolayı gün içerisinde rahatsızlık vermemesidir. Bağırsak kullanımına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bağırsağı doldurmamız yani sucuk yapmak çok büyük bir bilgi birikimi gerektirir. Şöyle ki; kurbanda dışarısı çok sıcak olduğu için malum Temmuz ayına denk geldi. Anında ekşime riski var. Güneş görmeyen, gölge gören ve esinti olan bir yerde sucuğumuzun kurutulması gerekiyor. Gerekiyorsa da gündüzleri buzdolabında geceleri dışarda kurutmaları daha doğru olur. 45 gün bunu tekrar ettikleri zaman kolaylıkla sucukları kurur ve ağız tadıyla yerler inşallah” diye konuştu.

“Önemli olan ilk kural sıcak havalarda eti ekşitmemek”
Baharat fiyatları hakkında bilgiler veren Eldek, sucukta en önemli kuralın eti ekşitmemek olduğunu da belirtti. Eldek, sözlerine şu şekilde devam etti;
“10 kilogramlık sucuğumuza 95 TL, 90TL ve 85 TL olmak üzere 3 kalite baharatımız var. Sucuğa koymuş olduğumuz tatlı Nazilli biberimiz 100 TL ile 80 TL arasında değişiyor. Acı Maraş biberimiz 100 TL ile 90 TL arasında değişiyor. Kimyonumuz tek çeşit 120 TL. 7 Türlü karışık baharatımız 130 TL. Tuza zaten herhangi bir ücret yansıtmıyoruz. Soyulmuş sarımsağımız şu anda 25 TL ile 30 TL arasında eğer müşterilerimiz isterlerse büyüklüğüne göre kabuklu sarımsağımızda 1520 TL arasında değişiyor. Vatandaşlarımızın sucuğun lezzeti için ete çok dikkat etmeleri lazım. Öncelikle korunacak şeyin et olması lazım. En kötü baharat bile eti güzelleştirir. Fakat et ekşidiği zaman hiçbir baharat çözüm değildir. Önemli olan ilk kural sıcak havalarda eti ekşitmemek. Hiç dinlendirmeye gerek yok. Sucuk içi dahi olsa direk paketlenerek dolaba atılmalı. Sucuksa da dolapta dinlendirilip, gündüzleri dolapta geceleri dışarda olacak şekilde kurutulmalı. En önemli kriter bu diğeri ise baharatın kalitesi. Baharat güvenilir yerlerden alınmalı ve ağız tadı ile yenilmelidir. 10 kilo etimiz şu anda bin 500 TL, bizimde baharatı alırken arada oynayacak 510 TL’yi hesap yapmamalı her zaman birinci sınıf baharatı tercih etmemiz gerekiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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