Kayserispor´un `Muhittin amcası´ vefat etti



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİSPOR'a olan sevgisi nedeniyle sarı kırmızılı camianın yakından tanıdığı bir isim olan ve 'Muhittin amca' olarak bilinen Muhittin Laçin (93) hayatını kaybetti.

Kayserispor'un maçlarını tribünde takip eden en yaşlı isim olarak bilinen ve Kayserispor taraftarı İle sarı kırmızılı kulüp yöneticilerinin kulübün sembol ismi olarak nitelendirdiği Muhittin Laçin, hayatını kaybetti. Sarı kırmızılı camiada büyük üzüntüye neden olan vefat haberi, Laçin'in uzun yıllar ikamet ettiği Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan Garipdost Camiinde, bayram namazı sonrası camii imamının verdiği sela ile duyuldu. Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'da sosyal medya hesabından Muhittin Laçin'in fotoğrafını paylaşarak, "Muhittin amca, Kayserispor sevdasının ne kadar büyük ve derin olduğu, ne denli büyük ve köklü bir camia olduğumuzun timsaliydi. Vefat haberine çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun, yakınlarına, tüm Kayserispor camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Muhittin Laçin'in cenazesi, öğle namazına müteakip Hulusi Akar camiinde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Laçin'in tabutunun üzerine yıllardır taraftarı olduğu takımın sarı kırmızı atkısı örtüldü.

SEYİRCİSİZ MAÇA GİTMİŞTİ

Kayserispor taraftarı Laçin, 15 Mart 2020'de seyircisiz oynanan KayserisporMalatyaspor maçına gitmiş ve gündem olmuştu. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verdiği Süper Lig karşılaşmasını izlemek isteyen Muhittin Laçin, stada girememişti.

DHA'ya özel açıklama yapan ve yıllardır Kayserispor'u tribünlerden desteklediğini belirten Laçin, "Maçın seyircisiz oynandığını biliyordum. Evde duramadım. Yıllardır maçlara geliyorum. Kayserispor benim hayatımın her yerinde. Bir umut diye geldim ama olmadı" demişti.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-07-09 13:58:59



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