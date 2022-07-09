Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek olan kurban yerinde vatandaşlarla bayramlaştı Kocasinan Belediyesi’nden profesyonel kurban hizmeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek olan kurban yerinde vatandaşlarla bayramlaştı Kocasinan Belediyesi’nden profesyonel kurban hizmeti

İHA

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek olan kurban yerinde vatandaşlarla bayramlaştı Kocasinan Belediyesi’nden profesyonel kurban hizmeti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki kurban kesim ve satış yerinde vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek; “Hemşehrilerimizin daha huzurlu bir şekilde daha hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.
Kayserililere en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek adına oluşturulan Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki mobil kurban kesim yerinin teknolojik, hijyenik, sıhhi bir kesim alanı olması ve tüm detayların düşünülmüş olmasından dolayı vatandaşlarda memnuniyet oluşturuyor. Bayramın ilk gününde kurban kesim yerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sevgisiyle karşılandı. Özellikle çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi. Tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar; “Vatandaşlarımız; sabahın erken saatlerinden itibaren daha hijyenik şartlarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmek için Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki mobil kesim yerindeler. Kocasinan Belediyesi olarak Erkilet ve diğer kesim yerlerimizle ilimiz sakinlerinin Kurban ibadetlerini huzurlu ve sıhhi bir şekilde yerine getirebilmeleri için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın da sekizincisi gerçekleştirdiğimiz uygulamadan yararlanıp, memnuniyetlerini bildirmeleri bizlere mutluluk veriyor. Kesim merkezimizde işinin ehli kasaplar tarafından kurbanların kesiliyor olması, en güzel şekilde paketlenip teslim edilmesi halkımız tarafından büyük beğeni topluyor. Ayrıca kesim yerimizde ücretsiz veteriner hizmeti de veriyoruz. Burada kurbanlıklar, veteriner kontörlünden geçtikten sonra kesiliyor. Özellikle düzenli bir ortamda çevreyi kirletmeyen bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün gayretimiz, insanların mutluluğu, huzuru ve yüzlerinin gülmesi içindir” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra kurban kesim merkezine gelen vatandaşlara kendi elleriyle ekmek arası kavurma ve ayrandan oluşan ikramlardan servis etti. Mobil kesim hizmetinin kendileri için büyük kolaylık olduğunu belirten vatandaşlar ise mükemmel olarak nitelendirdikleri organizasyondan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

96 yaşında şehit torununa koştu Kurban Bayramı’nda şehit aileleri ve vatandaşlar şehitlikte dua etti Şehidin amcası Sabri Temizyürek: "15 Temmuz'dan sonra 'Bölüğüme gitmem lazım' dedi. PKK tuzağında şehit oldu"
YEREL HABERLER 96 yaşında şehit torununa koştu Kurban Bayramı’nda ...
Kayserispor´un `Muhittin amcası´ vefat etti
YEREL HABERLER Kayserispor´un `Muhittin amcası´ vefat etti
Evlerinde sucuk yapacak vatandaşlara uyarı Baharatçı Kaya Eldek: “Sucuk yaparken, korunacak ilk şey et olmalıdır”
YEREL HABERLER Evlerinde sucuk yapacak vatandaşlara uyarı Baharatçı ...
“Kurban etleri ızgara ya da haşlama olarak tüketilmeli” Diyetisyen Betül Merd: “Mangalda yapılan etlerde kanserojen tehlikesi olabiliyor”
YEREL HABERLER “Kurban etleri ızgara ya da haşlama olarak ...
Serbest Bölge yönetimi olağanüstü toplanıyor
YEREL HABERLER Serbest Bölge yönetimi olağanüstü toplanıyor
Kayıp çocuk güven timlerince bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çocuk güven timlerince bulundu
Başkan Palancıoğlu kurban pazarındaki vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu kurban pazarındaki vatandaşlarla ...
Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile hafif ticari araç araç çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile hafif ticari ...
Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye koştu
YEREL HABERLER Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye koştu
Acemi kasaplar hastanelik oldu
YEREL HABERLER Acemi kasaplar hastanelik oldu
'Ağaç kesme' tartışmasında oğlunu öldüren babanın 'akıl sağlığı' yerinde çıktı
YEREL HABERLER 'Ağaç kesme' tartışmasında oğlunu öldüren babanın ...
'Çarşı Melikgazi' Kayseri'ye değer katacak AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Millet çalışanı biliyor, ona göre davranıyor" Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: "Bu projenin Türkiye’de benzeri yok. İrlanda'da, Barcelona'da, Macaristan Budapeşte’te örnekleri var"
YEREL HABERLER 'Çarşı Melikgazi' Kayseri'ye değer katacak AK Parti ...
Develi Emniyet Müdürü Öztürk terfi etti
YEREL HABERLER Develi Emniyet Müdürü Öztürk terfi etti
Vali Çiçek, bayram ziyaretlerinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Çiçek, bayram ziyaretlerinde bulundu
AK Parti Kayseri İl Teşkilatı Bayramlaştı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden daha başarılıyız"
YEREL HABERLER AK Parti Kayseri İl Teşkilatı Bayramlaştı Genel ...
Kayseri'de 30 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 1 milyon TL'lik çalıntı eşya ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 30 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 1 milyon ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse hakkımı helal ederim" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Türkiye’de ben ne söylersem söyleyeyim oradan bir şey çıkartan çok özel bir ekip var"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: ...
Ürgüp Belediyesi'nde sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Ürgüp Belediyesi'nde sözleşme sevinci
Bayramda 4 gün ulaşım ücretsiz
YEREL HABERLER Bayramda 4 gün ulaşım ücretsiz
Tomarza'da bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Tomarza'da bayramlaşma programı düzenlendi
Başkan Büyükkılıç'tan Huzurevi sakinlerine bayram jesti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan Huzurevi sakinlerine bayram ...
Vali Çiçek: "Bu bayramı fırsatlara dönüştürelim"
YEREL HABERLER Vali Çiçek: "Bu bayramı fırsatlara dönüştürelim"
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde ...
Kayseri'de balon turizmi başladı
YEREL HABERLER Kayseri'de balon turizmi başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.