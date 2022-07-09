KAYMEK’ten kardeş şehir Mostar’da Ebru atölye çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Bosna Hersek’teki kardeş şehir Mostar’da, Mostar Demal Bijedi Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi'nin yetenekli öğrencileriyle Ebru atölye çalışması gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK Mostar ve Mostar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde, Mostar Demal Bijedi Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi'nin yetenekli öğrencileriyle Ebru atölye çalışması gerçekleştirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kardeş şehir ile gönül ve dostluk köprüsü kurulduğunu ve iki ülke kültürlerinin ortak değerlerinden geleneksel el sanatlarının tanınma ve yaşatılması adına kursların devam ettiğini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, Mostar’da kursların devam edeceğini belirterek, “Kardeş şehrimiz Mostar’da, orada bulunan kardeş şehrin gençlerine bu el sanatlarını öğretmek adına düzenlediğimiz mesleki eğitim ve sanat kurslarımız devam ediyor” dedi.

Ebru atölye çalışması çerçevesinde, Mostar Demal Bijedi Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi'nin yetenekli öğrencileri Ebru yapımı için ne tür malzemeler kullanıldığını uygulamalı öğrenirken, atölye çalışmalarında geleneksel sanatımız olan Ebru hakkında bilgiler de verildi.

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