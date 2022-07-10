Kayserispor’da bayram izni

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yukatel Kayserispor bayram iznine çıktı. Sarı kırmızılılar 12 Temmuz’da toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, kurban bayramı iznine çıktı. 26 Haziran’da kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yukatel Kayserispor, Temmuz ayı ile birlikte hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdürdü. 12 Temmuz’da yeniden toplanacak olan Yukatel Kayserispor, çalışmalarını Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde Erciyes’te sürdürecek.

Yukatel Kayserispor kamp programı çerçevesinde 15 Temmuz’da başlayacak olan 4’lü Erciyes Cup Futbol Turnuvası'nda da yer alacak. Kayserispor, açılış maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.