Bu bahçenin ziyaretçileri meyvelerini dalından yiyor Dalından sofraya doğal ahududu ve böğürtlen

Kayseri’de yaşayan Çetin Demir’in kurduğu organik bahçeyi ziyaret eden vatandaşlar, taze ahududu ve böğürtlenleri dalından toplayıp tüketebiliyor.

Çetin Demir, Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi’nde bulunan arsalarını değerlendirmek istedi. Daha sonra Tarım İl Müdürlüğü’nde çalışan arkadaşlarının teşviki ile arsasında ahududu ve böğürtlen yetiştirmeye başladı. Toprağın meyvelerin yetişmesine elverişli olduğunu gören Demir, meyvelerin bulunduğu yere kır bahçesi yaparak, vatandaşların dalından kopardıkları taze meyveleri tüketmelerini sağladı.

Bahçede 2 çeşit böğürtlen ile pembe ahududu yetiştirdiklerini söyleyen Çetin Demir, “Bizim burada mevcut yerlerimiz vardı. İl tarım müdürlüğündeki arkadaşlarımız ile konuştuğumuzda da bu fikri söylediler bize. Biz de araştırdık sonrasında ve toprak tahlilleri de uygun olduğu için biz de bu işe girdik ve devam ettik. Bu bahçemiz 2 yaşına girdi. Geçen yıl bu kadar büyük değildi burası fakat şu anda bayağı büyüdü. Geçen yıla göre yüzde 50 fazla verim var. Yani 1 buçuk 2 katına çıktı diyebiliriz. Burada Chester, Jumbo cinsi böğürtlen ve pembe ahududu yetiştiriyoruz. Bu doğal ahududunun özellikle çocuk hastalıklarına ve diş ağrılarına faydaları var. Kemik erimesine faydası var. Bilgilere göre de antioksidan değeri ve C vitamini değeri çok yüksek. Biz de vatandaşlarımızın bunları tüketmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Demir, vatandaşların bahçede doğa ile iç içe olduklarını söyleyerek, “Buraya gelen vatandaşlarımızı biz burada misafir ediyoruz. Kendileri burada aileleri ile zaman geçirerek, meyvelerini dalından toplayıp yan tarafta bulunan kır bahçemizde bulunan ve konum olarak çok güzel olan barajı gören kamelyalarımızda oturup çay kahve içebilir ve dalından topladıkları bu doğal ürünleri tüketebilirler. Doğa ile iç içe birebir oluyorlar yani. Vatandaşlarımızın hafta sonları buraya gelip görmelerini istiyorum çünkü gelirlerse buradaki otantik ortamı görebilirler. Burada doğal ortamda oturabilir, sohbet edebilir ve keyifli zaman geçirebilirler. Herkese açık burası” ifadelerini kullandı.

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