Kayserispor'un 93 yaşındaki taraftarı Muhittin Laçin, hayatını kaybetti

Koyu bir Kayserispor taraftarı olan 93 yaşındaki Muhittin Laçin, hayatını kaybetti.

Kayserispor’un en yaşlı taraftarı olan Muhittin Laçin, son yolculuğuna uğurlandı. Sarıkırmızılı takımın iç sahadaki maçlarını kaçırmayan ve takıma gönülden destek veren Muhittin Laçin’in vefatı ise sevenlerini hüzne boğdu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhittin amca, Kayserispor sevdasının ne kadar büyük ve derin olduğu, ne denli büyük ve köklü bir camia olduğumuzun timsaliydi. Vefat haberine çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun, yakınlarına, tüm Kayserispor camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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