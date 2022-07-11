Kurbanlığın firarı 2 gün sürdü Arefe günü kaybolan kurbanlık bayramın 2. günü bulundu

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Arefe günü kaçtıktan sonra kaybolan kurbanlık hayvan, bayramın 2. günü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesinde Arefe günü kaçtıktan sonra kaybolan kurbanlık büyükbaş hayvan, gözden kayboldu. Sahiplerinin her yerde aradığı hayvan, bir türlü bulunamadı. Vatandaşların umudunu bulmak için umudunu kaybettiği hayvan, bayramın 2. günü Şıhbarak Mahallesi'nde bulundu.

Firarı 2 gün süren hayvan, kesilmekten kurtulamadı.

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