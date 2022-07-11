Parmağı kangren olmadan kurtardılar Kayseri'de parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, parmak kangren olmadan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu S.M.'nin parmağına taktı yüzük sıkıştı. Uğraşları sonucu yüzüğü çıkaramayan ve parmağı moraran S.M., Kayseri Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan müdahaleye rağmen yüzük çıkarılamayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istenildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu S.M.'nin parmağına sıkışan yüzüğü spiral ile keserek çıkardı.

Parmağı kangren olmaktan kurtulan talihsiz gençte, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.