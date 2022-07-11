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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Develi'de şüpheli ölüm

İHA

Develi'de şüpheli ölüm

Kayseri'nin Develi ilçesinde 18 yaşındaki genç, evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Habip Mert Ö.'den (18) haber alamayan yakınları eve girdi. Şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları, durumu ekiplere bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Habip Mert Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen şahsın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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