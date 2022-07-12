Barcelona´ya transfer olan Emre Demir, Recep Mamur´un mezarını ziyaret etti

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor altyapısından yetişen ve Barcelona´ya transfer olan Emre Demir, sarı kırmızılı kulübün merhum başkanı Recep Mamur´un mezarını ziyaret etti.

Memleketi Mersin´den 6 yaşındayken Kayserispor´a transfer olan Emre Demir, 2021-22 sezonu öncesi LaLiga ekiplerinden Barcelona´ya transfer olmuştu. Sezonu Kayserispor´da tamamlayan Emre Demir, yeni takımına katılmak için yarın İspanya´ya gidecek. Mersin´den Kayseri´ye gelen 18 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün merhum başkanı Recep Mamur´un mezarını ziyaret etti. Emre Demir, daha sonra Kayserispor tesislerine gitti. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-07-12 19:39:12



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