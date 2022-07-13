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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi Belediye personeline AFAD'dan uygulamalı eğitim

İHA

Melikgazi Belediye personeline AFAD'dan uygulamalı eğitim

Melikgazi Belediyesi hizmet içi eğitim çerçevesinde doğal afetlere yönelik belediye personellerini bilinçlendirmek için afet ve acil durum eğitim programı düzenledi.

Eğitimde deprem, sel ve su baskını gibi afet ile acil durumlarda yapılması gerekenlere dair bilgi verildi. Belediye personellerine yönelik hizmet içi eğitimin toplumsal bilinçlenmeye katkı sağladığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Doğal afetlere karşı insanımızı bilgilendirmek ve bilinçli hale getirmek çok önemli. Bu tedbirin temelinde de afetlere karşı bilinçli bir toplum inşa etmek vardır. Belediye personelimizden başlayarak afet bilincini oluşturmak için eğitimlerimize devam edeceğiz. Eğitimde, deprem, sel, heyelan, fırtına, hortum, çığ gibi doğal afetler ile yangınlar gibi acil durumların öncesinde alınması gereken tedbirlerin afetin boyutunu önlemesi açısından önemine dikkat çekildi” ifadelerini kullandı.
Palancıoğlu, “Önce teorik bilgilerin aktarıldığı daha sonra da sahaya çıkılarak bilgilerin uygulamalı olarak işlendiği eğitimde personele afet çadırının kurulumu da gösterildi. Personelimizin kendini geliştirmesi ve hayatını daha da kolaylaştırmak, bilinçlendirmek adına eğitimlerimiz belirli aralıklarla devam edecek" dedi.

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