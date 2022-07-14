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Eren, Kayseri’de Uluslararası Öğrenciler Akademisi Bayramlaşma programına katıldı

İHA

Eren, Kayseri’de Uluslararası Öğrenciler Akademisi Bayramlaşma programına katıldı

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kayseri’de Uluslararası Öğrenciler Akademisi çerçevesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Programa, Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, YTB Daire Başkanları Adem Günaydın ve Oğuzhan Aydın, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli ve çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci katıldı. Programın açılışında Azerbaycan uyruklu Ramazan İsmayilov Kur’anı Kerim tilaveti okudu. Daha sonra programda bir konuşma yapan Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, 10 yıldır Uluslararası Öğrenciler Akademisi çerçevesinde faaliyet yürüttüklerini belirterek bu yıl da geçtiğimiz ay yaptıkları mezuniyet programıyla dönemi tamamladıklarının altını çizerek, akademi de yürütülen yapay zeka eğitimi konusunda büyük bir başarıya imza atıldığını ve Teknofest’te yapay zeka konusunda çalışan hoca ve öğrencilerin finalde yarışmaya hak kazandıklarını ifade etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, üniversiteleri hakkında bilgiler vererek, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları Derneği’nin birlikte yürüttüğü Akademi faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin bayramlarını tebrik etti.

Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel de, yabancı öğrencilerin aslında yabancı değil kardeş öğrenciler olduğunu, her insanın çok değerli olduğunu ve dünyayı değiştirme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Karayel, bunun en güzel örneğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Karayel, "Gönül coğrafyamızdan Türkiye’ye okumaya gelen tüm öğrenciler kardeşlerimizdir. Öğrencilerin ülkelerinde hem Türkiye’nin hem de Kayseri’nin birer gönül elçisi olacaklarına inanıyorum" dedi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de, topluluğun faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, şunları söyledi:
"Türkiye’de hemen hemen her şehirde farklı dillerden, farklı dinlerden, farklı kültürlerden rengarenk uluslararası öğrenciler var. Ben her konuşmamda şunları söylüyorum. Sizler bize anne babalarınızın emanetisiniz bir, ülkelerinizin emanetisiniz iki, ülkelerinizin geleceğinin emanetisiniz üç. Dolayısıyla bizler sizleri burslarla desteklerken hep sizlerin bir emanet olduğunun bilincindeyiz. Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birisi olan Kayseri’de eğitim alan şanslı öğrencilersiniz. Ailenizden uzakta eğitim almak zor. Bayramlarda, özel zamanlarda yakınlarınızla birlikte olmak istiyorsunuz fakat Kayseri’de de sizlere sahip çıkan dostlarınız var ve bu tür programlarda sizleri bir araya getiriyorlar. Bu vesileyle hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Türkiye’nin dört bir yerinde şu anda 240 binden fazla uluslararası öğrenci öğrenim görüyor. Bunun 15 bini Türkiye Bursları çerçevesinde eğitim alıyor. Çeşitli illerde öğrencilerimiz var. Burada Ali Dursun Bey’e Kayseri’de bizim yokluğumuzu hissettirmedikleri için teşekkür ediyorum. Biliyorum bizler çok şehirlere gelemiyoruz. Bizler sizleri karşıladıktan sonra sizleri üniversitelerinize ve yurtlarınıza emanet ediyoruz. Ancak bundan sonra sizlerle daha sık görüşme gayreti içinde olacağız. Üniversitelerde çok kıymetli eğitimler alıyorsunuz ancak bizler müfredat dışında da çeşitli eğitimler almanızı istiyoruz onları da Uluslararası Öğrenciler Akademisi çerçevesinde almanızı arzu ediyoruz. Şu anda 12 şehirde 170’den fazla programda yüz yüze eğitimler veriliyor. Türkiye genelinde 6 binden fazla öğrenci akademi faaliyetlerine katıldı. Bizler sizlere Anadolu irfanı dediğimiz bazı içeriklerle sizleri beslemek ve Anadolu’daki medeniyetlerle ilgili bilgileri almanızı önemsiyoruz. Öğrencilerin dünyadaki adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için çalışma ve gayret etmek gerektiğinin bilincinde olmaları gerekir. Uluslararası öğrencilerin üniversiteleri zamanında bitirip ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin gönül elçileri olacaklarına yürekten inanıyorum. İnsanın kısıtlı ömrü içerisinde sürekli iyi işler yapmak için gayret içinde olması önemlidir. Çok iyi mevkilere gelerek dünyaya faydalı işler yapacağınıza inanıyorum. İlerde her bir öğrencinin ’iyi ki Kayseri’de okudum’ demesinin hepimiz için büyük bir mutluluk olacaktır. Öğrencilerin, burada aldıkları bilgileri bir ışık olarak kendi ülkelerine de götüreceklerine de inanıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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