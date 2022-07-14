Avrupa’daki Türkler Kayseri Büyükşehir’in coşkulu festivali ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa’daki Türkler Kayseri Büyükşehir’in coşkulu festivali ile bir araya geldi

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Avrupa Kayserililer Birliği iş birliğinde Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması açılış törenine katıldı.

Avrupa’daki Türkler Kayseri Büyükşehir’in coşkulu festivali ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Avrupa Kayserililer Birliği iş birliğinde Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması açılış törenine katıldı.

Tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyon Başkanı İsmail Emrah Karayel, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel, kaymakamlar, STK temsilcileri, gurbetçi vatandaşlar ve çok sayıda Kayserili katıldı.
Gurbetçiler, tarihi kaleye asılan ‘Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız memleketinize hoş geldiniz’ pankartları ile karşılandı. Mehteran marşları ile başlayan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, festival havasında bir etkinlik olduğunu belirterek, eniştesinin de ilk Almanya’ya giden kişilerden olduğunu, bu şekilde binlerce örneklerin yer aldığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz aylarda Hollanda ziyaretinden bahsederek, Yozgatlı, Sivaslı, Nevşehirli, Niğdeli, Adanalı, Kahramanmaraşlı hemşerileri ile görüştüğünü, gurbetçileri çevredeki tüm iller ile birlikte bir cazibe merkezi olarak Kayseri’de buluşturduklarını vurguladı.
Tarihi Kayseri Kalesi’nin geçmişini anlatan Büyükkılıç, Kayseri’nin medeniyetler şehri olduğunu, 6 bin yıllık geçmişi olduğunu, açık hava müzesi olan kentte 6 farklı noktada arkeolojik kazı çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Başkan Büyükkılıç, Hunat Hatun Külliyesi’nden, Gevher Nesibe Sultan’a, Mimar Sinan’dan, Seyyid Burhaneddin’e kadar birçok değerin Kayseri’nin bağrından çıktığını, Koramaz Vadisi’nden, Sultan Sazlığı’na, Kapuzbaşı Şelaleri’nden Kültepe Kaniş Karum ve Yabanlu Pazarı’na kadar tarihi ve turizm hazinesi olan bir kentte bulunduklarını belirtti.

“DÜNE KADAR AVRUPA’YA İMRENİYORDUK AMA ARTIK AVRUPA SİZE İMRENİYOR”
Büyükkılıç, Kayseri’nin ve ilçelerinin ayrı bir güzel olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
“Çevremizdeki iller ayrı bir güzel, ülkemiz bir başka güzel. O açıdan düne kadar Avrupa’ya imreniyorduk ama artık Avrupa size imreniyor. Bir pandemi süreci yaşadık, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle, dünyada sağlık altyapısı itibariyle insana verilen yegâne değer Türkiye’deydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet duyuyor, ekibini, Sağlık Bakanımızı ve onun ekibini alkışlıyoruz. Sağlık alanında Türkiye bir numara diyoruz. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz. Bu çalışmayı yapanların emeğine ve eline sağlık. Burada her gün etkinlikler olacak.”
AK Parti Kayseri Milletvekili, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyon Başkanı İsmail Emrah Karayel ise festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye’nin dünyada parlayan bir yıldız olduğundan bahsederken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de gurbetçiler ile ilgili çok duygulandığı ‘Sirkeci’den tren gider’ isimli şiiri okudu.

SAAT KULESİ, İRTİBAT BÜROSU OLDU
Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç’ı da kürsüye davet ederek, özel olarak tasarlanmış Osmanlı kıyafetleri giyen personel uygulaması başlattığı için Büyükkılıç’a teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç da Abdulhamid Han hazretleri zamanında yapılan Saat Kulesi’nin altını yurtdışındaki vatandaşlar için irtibat bürosu olarak düzenledikleri müjdesini verdi.

“VALİMİZE VE BELEDİYE BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, başkanlığın 2010 yılında kurulduğundan ve 12 yaşında bir kurum olduklarından bahsederek, yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Eren, Kayseri’nin çok şanslı bir şehir olduğunu ifade ederek, “Kayseri’ye çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok dinamik, genç bir valisi, bizlere örnek olan Gökmen valimiz var. Ayrıca bir o kadar tecrübeli, babacan, uzun yıllardır tanıdığımız Memduh başkanımız var. Valimize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da, ticaret şehri Kayseri’nin medeniyetler, hayırsever, gastronomi, turizm ve gurbetçi dostu şehir olduğunu söyleyerek, gurbetçilere fırsat buldukça anavatanlarına gelmeleri tavsiyesinde bulundu.
Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat ise dernek hakkında bilgi vererek, Kayseri sevdalıları olarak 2013 yılında derneği kurduklarını, Avrupa’da 5 teşkilat, Almanya’da 8 şube açtıklarını ve 3 bine yakın üyeleri olduklarını ifade etti.

BAŞKAN İLE VALİ, KATMER PİŞİRDİ, MİSKET OYNADI
Konuşmaların ardından protokol tarafından kale içerisinde KAYMEK’in hazırladığı 1970’li, 1980’li, 1990’lı yıllarda sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını sanatsal olarak yansıtan “70’ler 80’ler 90’lar Sokakta Oynuyor Çocuklar” isimli sergi, Sıladan Gurbete Fotoğraf Sergisi’nin açılışı yapıldı. Sergileri ilgiyle gezen Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, futbol ve misket oynayıp, katmer ve bazlama pişirerek, gurbetçilere ikram etti.
Spor A.Ş. tarafından hazırlanan sportif faaliyetleri de gezen protokol, miniklerin oyunlarına ortak oldu.

İLÇE STANTLARINDA YÖRESEL ÜRÜNLER TANITILDI
Kale içerisine etkinlik çerçevesinde tüm ilçeler tarafından stantlar açılarak, yöresel ürünler tanıtıldı. Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, protokol ile birlikte ilçe belediye stantlarını da gezerek, baldan, kabak çekirdeğine, kayısıdan cıvıklıya kadar ikram edilen ilçelere ait ürünleri tattı.
KAYMEK’le öğreniyorum isimli Ebru ve bebek yapımı etkinlikleri, Robotik Kodlama, Akıl Oyunları ve Geleneksel El Sanatları stantları, özel olarak tasarlanmış Osmanlı kıyafetleriyle tarihe uzanan fotoğraf çekim alanı, Sırdaşın Olayım standı ile yüz boyama etkinlikleri de gerçekleşti.
Etkinlik çerçevesinde, mehteran gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, spor etkinlikleri, dinletiler, söyleşiler gibi faaliyetler de yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir konserlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir konserlerine yoğun ilgi
Vali Çiçek: “15 Temmuz dirilişin sembolüdür”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “15 Temmuz dirilişin sembolüdür”
Doğal ağrı kesici olarak kullanılan 14 besin
YEREL HABERLER Doğal ağrı kesici olarak kullanılan 14 besin
Başkan Yalçın’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Büyükkılıç’tan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...
Eren, Kayseri’de Uluslararası Öğrenciler Akademisi Bayramlaşma programına katıldı
YEREL HABERLER Eren, Kayseri’de Uluslararası Öğrenciler Akademisi ...
Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor
Yahyalıspor yönetimi istifa etti
YEREL HABERLER Yahyalıspor yönetimi istifa etti
Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya gitti
YEREL HABERLER Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya gitti
Rektör Karamustafa: “Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler”
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa: “Bu coğrafyadaki taşeron örgütler ...
Ömer amca 6 gündür kayıp
YEREL HABERLER Ömer amca 6 gündür kayıp
Kayseri'de "Avrupa'daki Türkler Buluşması" heyecanı
YEREL HABERLER Kayseri'de "Avrupa'daki Türkler Buluşması" heyecanı
Kayserispor, Ali Karimi'nin lisansını çıkardı
YEREL HABERLER Kayserispor, Ali Karimi'nin lisansını çıkardı
Kayseri'de 'Sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği
YEREL HABERLER Kayseri'de 'Sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği
Büyükkılıç: "Bayramda 804 bin vatandaşımıza ücretsiz ulaşım sağladık"
YEREL HABERLER Büyükkılıç: "Bayramda 804 bin vatandaşımıza ücretsiz ...
Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşüp öldü
YEREL HABERLER Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşüp öldü
KTO Başkanı Gülsoy: “15 Temmuz, yürekle yazılan bir destandır”
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy: “15 Temmuz, yürekle yazılan bir ...
Büyükşehir’in Hayvanat Bahçesi’ne 3 günde 50 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Hayvanat Bahçesi’ne 3 günde 50 bin ...
Kocasinan, en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile rekora koşuyor
YEREL HABERLER Kocasinan, en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ...
Melikgazi Belediye personeline AFAD'dan uygulamalı eğitim
YEREL HABERLER Melikgazi Belediye personeline AFAD'dan uygulamalı ...
Özel çocukların 'Kayserispor' heyecanı
YEREL HABERLER Özel çocukların 'Kayserispor' heyecanı
Başkan Büyükkılıç’tan kırsal mahallelere 83 milyon TL’lik hizmet
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan kırsal mahallelere 83 milyon ...
112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrıların yarısı asılsız 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak: “2022 yılının ilk altı ayında çağrıların yüzde 50’si asılsız olarak kayıtlara geçmiştir”
YEREL HABERLER 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrıların yarısı ...
Geleneksel Avcı Bayramı ve Trap Yarışması 6. kez yapılacak
YEREL HABERLER Geleneksel Avcı Bayramı ve Trap Yarışması 6. kez ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.