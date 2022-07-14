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Başkan Büyükkılıç’tan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajı

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek bir sözü ile tüm meydanları dolduran 81 ilde göğsünü vatana siper eden kahramanlarımızı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Başkan Büyükkılıç’tan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tek bir sözü ile tüm meydanları dolduran 81 ilde göğsünü vatana siper eden kahramanlarımızı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz 2016’nın, birliğin ve beraberliğin yeniden yazıldığı bir destan olduğunu ifade etti. Türk tarihinin en önemli sayfalarına yazılacak olan 15 Temmuz gününün, hainlere karşı devletin ve milletin aynı anda irade, azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.
Büyükkılıç, mesajında şunları söyledi:
“Şer güçlerin desteğini alan hain FETÖ’nün darbe girişimini milletimizin kahramanlığı, devletimizin gücü ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bertaraf ettik. Türkiye için yeni emelleri olan hainlerin darbe girişimi sonrasında, Allah rahmet eylesin, 251 şehit verdik, 2 binin üzerinde vatandaşımız yaralandı. Türkiye’yi saf dışı bırakmak için içimizde dolanan dost görünümlü düşmanları devletimize ve milletimize karşı kullandılar. Bilmedikleri, aslında hissettikleri ve görmezden geldikleri tek bir şey vardı. Türk Milleti, ülkesi, bayrağı, dini, vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan her daim canını vermeye hazır bir askerdir. Bu güçle, bu aşkla planlarını destansı bir gecede başlarına yıktık. O gece Kayseri de tüm Türkiye gibi sabahlara kadar demokrasi nöbeti tuttu. Cumhuriyet Meydanı’nda tüm vatandaşlarımızla Kayseri, demokrasi için o gece ayaktaydı.”
Başkan Büyükkılıç, Kayserili hemşehrilerinin de 15 Temmuz gecesi devletinin ve milletinin yanında yer aldığını ve Cumhuriyet Meydanı’nı günlerce hınca hınç doldurarak Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir tablo sergilediğini vurgulayarak, Kayserililere bir kez daha teşekkür etti.

“TÜRKİYE, CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE VE ONUN ÇAĞRISIYLA DARBEYE DUR DEDİ”
Büyükkılıç, sadece Kayserililerin değil, tüm Türkiye’nin, ülkenin bekası için sokaklara döküldüğünü de ifade ederek, “İstanbul’da, Ankara’da tankların önünde kahramanlarımız korkusuzca durdu. Bir an olsun düşünmediler, bir an olsun hainlere aldırmadılar. Milletimiz 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve onun çağrısıyla darbeye ‘dur’ dedi. O gün anladık ki, gücümüzü önce Allah’tan sonra dayanışmanın verdiği birlikten alıyoruz. Her zaman söylediğim gibi biz birliğimizin ve beraberliğimizin verdiği dayanışmayla bu kadar çok güçlüyüz. Rabbim bir daha o günleri göstermesin. Rabbim birliğimize ve beraberliğimize zeval vermesin” diye konuştu.
Hainlerin açtıkları ateş sırasında şehadet mertebesine ulaşan şehitlerin Türk milletinin gönlünde daima yaşayacaklarını ifade ederek şehitlere rahmet, gazilere de sağlıklı bir ömür dileyen Başkan Büyükkılıç, “Bu vesileyle 15 Temmuz günü şehit olan tüm kahraman kardeşlerime, onların değerli ailelerine Allah’tan rahmet diliyorum. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in sözüyle sözlerime son vermek istiyorum. ‘Vatan sevgisi imandan gelir.’ Elhamdülillah Türk Milleti’nin imanı da hainleri ve onun destekçilerini bertaraf edecek kadar güçlü, kudretlidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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