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Çelik: "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız"

İHA

Çelik: "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Hak İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimi olan 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve bundan sonra darbe yapmak isteyenler için bir kırılma noktası olmuştur" dedi.

Hak İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye, bir grup hainin başlattığı işgal girişimine tanık olmuş, asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı teröristler, milletin özgür ve hür iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürmeye, devlet yönetimini zorbalıkla ele geçirmeye çalışmıştır. Aziz Türk milleti o gece destansı bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe girişimine karşı tek vücut olmuştur. Kahraman Türk milleti, Çanakkale’de vatanını nasıl savunduysa 15 Temmuz gecesi de aynı ruhla ve imanla hainlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz, bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına millet destanı olarak yazılmıştır. 15 Temmuz gecesi, gücünü tarihten alan kahraman Türk milletinin soylu direnişi sonucunda büyük bir işgal girişimi atlatılmıştır. Darbeyi önlemek için 15 Temmuz gecesi milletin büyük bir kesimi bir araya gelmiş, sivil toplum kuruluşları, medya ve halkımız birlik ve beraberlik içerisinde hainlere karşı tek vücut olmuştur. Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimi olan 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve bundan sonra darbe yapmak isteyenler için bir kırılma noktası olmuştur. 15 Temmuz gecesi eli kanlı hainlerin alçakça saldırıları aziz milletimizin imanlı göğsünde yok olmuştur. 15 Temmuz gecesi demokrasiye, vatana, millet iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 251 vatandaşımız şehit düşmüş, 2 bin 301 vatandaşımız ise gazi olmuştur. HAKİŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak demokrasimize, milli irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı ekmeğimize, aşımıza, çevremize, ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. 15 Temmuz’u bir daha yaşanmaması gereken, ama çok fazla ders çıkarılması gereken hain bir darbe girişimi olarak anıyoruz. HAKİŞ, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye’nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. HAKİŞ, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik duruş sergilemiştir. HAKİŞ Yönetim Kurulumuz, darbe girişiminin ortaya çıkmasından hemen sonra aldığı kararla bütün üyelerimizi darbeye karşı meydanlara davet etmiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizi meydanlara davet etmesiyle üyelerimizle birlikte milletimizin büyük bir bölümü ülkemizin meydanlarını doldurmuş, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine ve darbecilere karşı tek vücut olarak tarih boyu unutulmayacak şanlı bir destana imza atmıştır. Bu uğurda HAKİŞ üyesi Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen şehit olmuş ve onlarca üyemiz de gazi olmuştur. HAKİŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Onlar bizim onurumuzdur. HAKİŞ Konfederasyonu olarak, ulusal ve uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerde, sempozyumlarda, konferanslarda ve panellerde 15 Temmuz gecesinde aziz milletimizin hainlere karşı yazdığı destanı anlatıyor, 15 Temmuz’u toplumun zihninde diri tutmaya çalışıyoruz. HAKİŞ Konfederasyonu, 15 Temmuz’u unutmamayı, unutmayacağını ve unutturmayacağını ilke olarak benimsemiştir. Bu yıl da “Türkiye Aşkına” diyor, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Bugün de HAKİŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak üye sendikalarımız ve tüm teşkilatımız ile birlikte 15 Temmuz’u unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için 15 Temmuz şehitlerimizi Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği’nde dualarla anıyoruz.
15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnerek şehit ve gazi olan, ayrıca vatanı, milleti, inançları, özgürlüğü ve Cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize bir kez daha şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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