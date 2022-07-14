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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalçın: “En önemli gücümüz birlik ve beraberliğimiz”

İHA

Yalçın: “En önemli gücümüz birlik ve beraberliğimiz”

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında şer odaklarına karşı en önemli gücün birlik ve beraberliğin olduğunu söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Başkan Yalçın, 15 Temmuz’da şer güçler ve onların terör taşeronlarına karşı önemli bir mücadele verildiğini vurguladı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, 15 Temmuz’da sadece içerdeki hainlere değil, dışardaki işbirlikçileri olan şer güçlere karşı da büyük bir darbe vurulduğunu belirtti. Türk milletinin üzerine oyun oynanamayacağının bir kez daha görüldüğünü ifade eden Başkan Yalçın, “Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafya ile ilgili hesap yapanlar ülkemiz ve milletimiz üzerine de senaryolar yazıyorlar. Bu senaryoları boşa çıkarmanın tek yolu birlik beraberliğimizi korumak ve daha güçlü olmaktır. Daha güçlü olmanın yolu da daha fazla çalışmak ve daha fazla üretmekten geçiyor” dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin ülkemizin önemli üretim merkezlerinden birisi olduğunu ve sanayicilerimizin ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak için azami derecede gayret gösterdiğini dile getiren Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın, bu gayreti artırmak ve desteklemek için çalıştıklarını kaydetti.
Açıklamasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlayan ve 15 Temmuz kahramanlarını rahmet ve minnetle anan Başkan Mehmet Yalçın, “Vatanımız ve milletimiz için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim, vatanımızın ilelebet payidar olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

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