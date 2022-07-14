Melikgazi'de 35 adet taşınmaz ihale ile satılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’te mülkiyeti belediyeye ait olan 35 adet taşınmaz için açık teklif usulüyle satış ihalesi yapacaklarını söyledi.

Kazım Karabekir, Battalgazi, Anbar, TalasMevlana ve Tacettinveli Mahallesi’nde bulunan taşınmazları satışa sunacaklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; “Dairelerimiz oturmaya hazır vaziyette. İhale günü alıp, ertesi gün taşınabilirsiniz. İhalemiz ile ilgili detaylı bilgileri https://www.melikgazi.bel.tr/ihaleler adresinden öğrenebilirsiniz. 27 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’te Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda dairelerimiz ve ofislerin ihalesi yapılacak. 2+1 ve 3+1 olan çeşitli büyüklükteki dairelerimizi ve bürolarımızı almak isteyen hemşehrilerimizi belediyemize bekleriz. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. İnşallah ihalemizden alacağınız evinizde hemen hiç beklemeden oturabilirsiniz. Daireleri ve büroları alacak olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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