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Başkan Çolakbayrakdar: "Daha güzel Kocasinan için kalıcı hizmetler yapıyoruz"

İHA

Başkan Çolakbayrakdar: "Daha güzel Kocasinan için kalıcı hizmetler yapıyoruz"

Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahalleri de cazibe merkezi haline dönüştürmek için hizmet atağını sürdüren Kocasinan Belediyesi, kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çekiyor. Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Daha güzel bir Kocasinan inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bütün gayretimiz, aziz milletimize hizmet etmektir ”dedi.
Yüzölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesi olan Kocasinan’da bulunan tüm kırsal mahallelere hizmet ulaştırabilmek için gecegündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, alt ve üst yapı, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi ve sosyal tesis gibi çalışmalarla kırsal mahallelerin yaşam kalitesini yükselttiklerini söyledi. Merkez ve kırsal mahallelere her alanda hizmet ulaştırmaya devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimize vatandaşlarımızın beklentileri neticesinde proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 410 bin nüfuslu, şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu çerçevede ilçe sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu bağlamda daha güzel Kocasinan için hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız” ifadelerini kullandı.
Bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını ve kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezi haline getirmek için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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