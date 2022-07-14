Evli çiftlere ‘anahtar’ uyarısı Avukat Emir Akpınar: “Evin anahtarını aileye vermek kusur nedenidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evli çiftlere ‘anahtar’ uyarısı Avukat Emir Akpınar: “Evin anahtarını aileye vermek kusur nedenidir”

İHA

Evli çiftlere ‘anahtar’ uyarısı Avukat Emir Akpınar: “Evin anahtarını aileye vermek kusur nedenidir”

Avukat Emir Akpınar, evli çiftleri ilgilendiren uyarılarda bulunarak, “Evin anahtarını aileye vermek kusur nedenidir” dedi.
Kayseri Barosuna kayıtlı Avukat Emir Akpınar, boşanma sürecinde kusurlu eşin manevi tazminat yükümlülüğü hakkında açıklamalarda bulundu. Akpınar, “Boşanma nedeniyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmasının yanında tazminat talep eden tarafın kusursuz veya az kusurlu olması gerekir. Eski kanun döneminde kusursuz olan eşin tazminat hakkı bulunurken, yeni kanun ile bu koşul kaldırılmıştır. Artık mutlak bir kusursuzluk aranmamakta, daha az kusurlu olma hali yeterli sayılmıştır. Manevi tazminata hükmedilmesi için boşanmaya sebep olan olayların diğer eşin maneviyatına ağır şekilde tecavüz etmesi gerekir. Kusurlu eşin davranışı sebebiyle talep edenin derin üzüntü, ızdırap ve onurunun zedelenmesi bu duruma örnektir. Sadece boşanma, manevi tazminat istemine yeterli gerekçe değildir. Kanun lafzını dikkate aldığımızda 'boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden' ibaresine açıkça yer verildiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Evin anahtarını ailesine vererek evin manevi bağımsızlığını ihlal eden eş boşanma davasında kusurludur"
“Tazminat talep edilen manevi zarar ile boşanmaya neden olan hadiseler arasındaki sebep sonuç ilişkisinin gerçekleşmesi tazminat talebini haklı çıkaracaktır” diyen Avukat Akpınar, “Boşanma sürecinde aile konutunun ihlali nedeniyle taraflar arasında çekişmeler daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Nitekim Türk Medeni Kanunu'nun ilgili madde gerekçesinde aile konutu 'eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir mekan' olarak tanımlanmıştır. Aile konutunun birliğin devamı sırasında elden çıkarılması veya mülkiyet ve kullanım hakkını sınırlayan işlemlere konu olması bununla birlikte evlilik birliğinin sona ermesi halinde de üçüncü kişilere devredilmesi, büyük sıkıntılara yol açabilmektedir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 'Evin anahtarını ailesine vererek evin manevi bağımsızlığını ihlal eden eş boşanma davasında kusurludur' yönündeki kararı da konuyu somutlaştıran bir örnektir. Anahtarın verilmesi ile ailenin bahse konu müşterek konutu kendi evleri gibi kullanması manevi anlamda ihlal oluşturmaktadır" dedi.

"Tazminatın niteliği teskin edici, dengeleyici olmalıdır"
Manevi tazminatın boşanma davası esnasında talep edilebileceği gibi boşanma kararı kesinleştikten sonra bağımsız bir dava ile talep edilebildiğine de değinen Akpınar, "Sadece tazminat isteminin beyan edilerek tazminat talebinde bulunmak ya da maddi tazminat istemini ifade etmiş olmak manevi tazminata hükmedilmesini sağlamaz. Manevi tazminat tür ve miktar olarak talep edilmelidir. Manevi tazminat sadece para olarak ödenebilir. Ayni ödemelere ya da özür dileme gibi edimlere karar verilemez. Ancak taraflar aralarında aksini kararlaştırabilir. Hakim manevi tazminatı belirlerken tarafların ekonomik durumlarına, mevcut zarara, kusur oranına, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen ve beklenen menfaat durumlarına göre karar vermektedir. Ayrıca takdir edilen miktarın tarafları zenginleştirmemesi, zenginleşme aracı olarak kullanılmaması gerekir. Ancak tazminatın niteliği teskin edici, dengeleyici olmalıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarşıda 'gurbetçi' yoğunluğu Kayseri'ye gelen gurbetçiler birçok sektöre hareket kattı Sarraf Burhan Çetinyürek: “Gurbetçilerimizin gelişi çarşıda ciddi derecede hissediliyor”
YEREL HABERLER Çarşıda 'gurbetçi' yoğunluğu Kayseri'ye gelen ...
Özvatan Antrenörü Bulut istifa etti
YEREL HABERLER Özvatan Antrenörü Bulut istifa etti
Deni Alibec, Farul Constanta ile anlaştı
YEREL HABERLER Deni Alibec, Farul Constanta ile anlaştı
Başkan Büyüksimitci: "Alçak darbe girişimini lanetlerken, Türk iş dünyası olarak aynı ruh ve inançla çalışmayı sürdüreceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci: "Alçak darbe girişimini ...
Başkan Çolakbayrakdar: "15 Temmuz bir destandır"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "15 Temmuz bir destandır"
Başkan Çolakbayrakdar: "Daha güzel Kocasinan için kalıcı hizmetler yapıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Daha güzel Kocasinan için ...
Avrupa'daki Kayserililere özel irtibat merkezi
YEREL HABERLER Avrupa'daki Kayserililere özel irtibat merkezi
Melikgazi'de 35 adet taşınmaz ihale ile satılacak
YEREL HABERLER Melikgazi'de 35 adet taşınmaz ihale ile satılacak
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası: "15 Temmuz'da ölümü, ölümle korkuttuk" Şehit babası Yahya Yiğit: "Eğer vatan yoksa evladın da hanımının da paranın da bir kıymeti yok"
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası: "15 ...
Kayserispor taraftarı, kombine kartlarını alıyor
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarı, kombine kartlarını alıyor
Abdulkadir Bitigen, babasından sarı kart gördü Galip Bitigen, oğluna ihtar verdi
YEREL HABERLER Abdulkadir Bitigen, babasından sarı kart gördü Galip ...
Rektör Çalış: “Milletimiz bağımsızlığı için canını vermeye tereddüt etmemiştir”
YEREL HABERLER Rektör Çalış: “Milletimiz bağımsızlığı için canını ...
Büyükşehir'den '15 Temmuz Türkiye Aşkına' Sanat Sergisi
YEREL HABERLER Büyükşehir'den '15 Temmuz Türkiye Aşkına' Sanat ...
Yalçın: “En önemli gücümüz birlik ve beraberliğimiz”
YEREL HABERLER Yalçın: “En önemli gücümüz birlik ve beraberliğimiz”
Çelik: "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız"
YEREL HABERLER Çelik: "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve ...
Büyükşehir konserlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir konserlerine yoğun ilgi
Vali Çiçek: “15 Temmuz dirilişin sembolüdür”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “15 Temmuz dirilişin sembolüdür”
Doğal ağrı kesici olarak kullanılan 14 besin
YEREL HABERLER Doğal ağrı kesici olarak kullanılan 14 besin
Başkan Yalçın’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Büyükkılıç’tan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...
Avrupa’daki Türkler Kayseri Büyükşehir’in coşkulu festivali ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Avrupa’daki Türkler Kayseri Büyükşehir’in coşkulu ...
Eren, Kayseri’de Uluslararası Öğrenciler Akademisi Bayramlaşma programına katıldı
YEREL HABERLER Eren, Kayseri’de Uluslararası Öğrenciler Akademisi ...
Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor
Yahyalıspor yönetimi istifa etti
YEREL HABERLER Yahyalıspor yönetimi istifa etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.