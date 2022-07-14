Vali Çiçek 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 15 Temmuz Gazisi Şerife Özkara’yı ve 15 Temmuz Şehitleri Cennet Yiğit ile Kübra Doğanay’ın kabirlerini ziyaret etti

Vali Gökmen Çiçek; '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri' çerçevesinde, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında İstanbul’da 'Sen evde kal' diyen çocuklarına karşı gelerek, 'Bugün çıkmayacağımda ne zaman çıkacağım' diyerek sokağa çıkan ve gazi olan Şerife Özkara’yı Develi Şahmelik Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Gazi ile bir süre sohbet edip, o gün yaşadıklarını dinleyen Vali Çiçek daha sonra ilçeden ayrıldı. Vali Çiçek, mezarı Yeşilhisar ilçesinde bulunan 15 Temmuz şehidi Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın ailesini ve kabrini ziyaret etti. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Ankara Özel Harekât Başkanlığında görev yaparken şehit edilen Kübra Doğanay’ın ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Çiçek, daha sonra şehidi kabri başında ziyaret ederek dua etti. Buradan, 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit’in kabrini de ziyaret etmek üzere Bünyan ilçesine geçen Vali Çiçek, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Ankara Özel Harekât Başkanlığında görev yaparken şehit edilen Cennet Yiğit’in ailesi ile bir süre sohbet edip, hanelerinin altında bulunan Şehit Müzesini inceledikten sonra şehidi kabri başında ziyaret ederek dua etti. Vali Çiçek; “Onlar sonrasını hiç düşünmediler, 'Önce Millet, Her Zaman Devlet!' dediler. Kübra ve Cennet kızlarımız, daha nice arkadaşları gibi 15 Temmuz’da milli egemenliğimizi korumak için #Türkiyeaşkına şehit düştüler. Millet olarak onlara çok şey borçluyuz, Rabbim bizleri onlara mahcup etmesin” dedi. Vali Çiçek’e bu ziyaretlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğg. Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yüksel Yiğit ve ililçe protokolü de eşlik etti.

Günün sonunda Vali Çiçek ve il protokolü, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazilerimiz ile yemekte bir araya geldi. Yenilen yemeğin ardından, toplu fotoğraf çekimi ile birlikte program sona erdi.

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