Milletvekili Ersoy: "Liderimin çağrısından şeref duydum"

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Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Liderimin çağrısından şeref duydum" dedi.

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderimin çağrısından şeref duydum. Yuvama, evime tekrar dönmek onur ve gurur verici. Son nefesime kadar liderim Devlet Bahçeli Beyefendinin ve davamın emrindeyim. Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket. Yüce Allah Liderimizi Başımızdan Eksik Etmesin" ifadelerine yer verdi.

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