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Çağdaş Atan: Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık

DHA

Çağdaş Atan: Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Sağlıklı bir çalışma ortamı var, oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık. Çalışmalar verimli geçiyor" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla devam eden Yukatel Kayserispor, günü çift idmanla geçirdi. Sarı-kırmızılı futbolcular akşam idmanında kondisyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Çağtaş Atan, "Sağlıklı bir çalışma ortamı var, oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık. Çalışmalar verimli geçiyor. İkinci etapta fiziksel odaklı ve taktik odaklı çalışmalara başladık. Bazı durumları fırsata çevirmek gerekiyor. Bizim en büyük avantajımız bütün takımın burada olup hem oyun hem de fiziksel odaklı çalışıyor olmamız. Bu bizi bir adım öteye taşıyacaktır. Sezona zor bir fikstürle başlıyoruz. İlk 10 haftada 5 şampiyon olmuş takımla oynayacağız. Hazırlık maçları bizim için referans olacak. İki haftada oyuncularımızdan alabileceğimiz verimi aldık. 3 tane Süper Lig seviyesinde takımlarla hazırlık maçı oynayacağız. En son hazırlık maçını da lig başlamadan bir hafta önce oynayacağız. Bu sene Kayserispor için çok önemli bir sezon, biz bunun farkındayız. Takım olarak kendimize güveniyoruz. Amacımız tabii ki gemiyi karaya sağ salim yanaştırmak ama bunun dışında da rekabetçi bir takım haline bürünmek. Kayserispor´un bu rekabetçi tutumundan vazgeçmemesi gerekiyor. Ama dediğim gibi bu sezon değişik bir sezon, amaç ilk önce sezonu çok sağlıklı bir şekilde bitirmek" diye konuştu.
"EKSİK BÖLGELER VAR AMA BUNU KENDİ İÇİMİZDE ÇÖZMEYİ PLANLIYORUZ"
Transfer yasağının sorulması üzerine teknik direktör Çağdaş Atan, "Her mevkide oyuncumuz var. Biz bu oyuncu grubuna inanıyoruz. Her mevkide iyi ve güçlü oyuncularımız var. Özellikle ön tarafta. Tabii ki de bazı eksik bölgeler var ama bunu kendi içimizde çözmeyi planlıyoruz. Ali Karimi´nin tekrardan lisansının çıkması, Ackah ve Uzodimma´nın geri gelmesi, Mensah´ın da iyileşmesiyle içerimizde 4 transfer yapmış gibi düşünüyoruz. Mensah'ın biraz zamana ihtiyacı var ama çok istekli iyi çalışıyor. Ligin 4´üncü haftasına yüzde yüz hazır olur diye düşünüyoruz. Ali Karimi farklı pozisyonlarda oynayan iyi bir oyuncu. Bunlar biraz bizim elimizi rahatlattı. Bunların arasına bir iki tane genç oyuncu katmayı düşünüyoruz. İlk başta genç oyuncu sayısı 9'du. Biraz daha çekirdek bir sayıya düşürdük. Çok oyuncu olduğu zaman antrenman performansı düşüyor. Genç oyunculardan memnunum, gelişmelerini yakından takip ediyorum" dedi.
İLHAN PARLAK: TAKTİK ANLAMDA GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ
Antrenman öncesi besın mensuplarına konuşan İlhan Parlak ise "Sezona kendi tesislerimizde başladık, daha sonra Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde devam ettik ve geri döndük. Çok güzel bir ortam var. Özellikle taktik anlamda güzel çalışmalar yapıyoruz. Geriden oyun kurma ve top bizdeyken neler yapmalıyız, onları çalışıyoruz. Taktik anlamda istediğimizi sahaya yansıtırsak bu sene çok farklı bir Kayserispor izleteceğimize canı gönülden inanıyorum. Ortam müthiş, arkadaşlık çok iyi. Çok güzel bir sezon başı kampı geçiriyoruz. Bunu bütün sezona bu şekilde yayıp çok güzel yerlerde bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"KULÜBÜ MADDİ YÜKÜN ALTINA SOKUP SIKINTIYA SOKACAK HAREKETLERE KARŞIYIM"
Transfer yasağının kendilerini nasıl etkilediğinin sorulması üzerine İlhan Parlak, "Bazı şeyler kolay olmuyor, yıllarca yıldız transfer istenildi. Sonuçta bunların hepsi bir maddi külfet. `Hadi oyuncu gelsin´ demekle bu işler olmuyor. Daha önceleri yapılan bazı şeylerden dolayı kulübün girmiş olduğu sıkıntılar var. Ben taraftarımıza ve bütün camiaya şunu söylemek istiyorum, başkanımız elinden gelen şeyi yapıyor ama onun da gücü bir yere kadar. Bütün şehir olarak bu takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Başkanımıza, kulübümüze destek olmamız gerekiyor. Bazen transfer yasağını kaldırmamak gerekiyor. Altyapıdan gelen genç ve yetenekli arkadaşlarımız var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bütçelerle kulüplerin ayakta kalması lazım. O nedenle bazen fedakarlık yapmak gerekiyor. Bence bu sene genç arkadaşlarımıza, mevcut kadroya sahip çıkıp önümüzü görmemiz lazım. Yıldız oyuncu alınır ama kulübü maddi yükün altına sokup sıkıntıya sokacak hareketlere karşıyım. O nedenle bu sene hem maddi hem de manevi anlamda kulübümüzün daha çok desteğe ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.
KOLOVETSIOS: UMUYORUM Kİ BU SENE ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ
Son olarak konuşan Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios da "Hazırlık sürecinde çok iyi gittiğimizi düşünüyorum. Hocamızla birlikte çok profesyonel bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hocanın oynatmak istediği düzeni oynamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar hocanın oynamak istediği bu oyuna karşı çok iyi tepki verdiğimizi düşünüyorum. Bu senenin bizim için çok rekabetçi olacağına inanıyorum. Rotasyon olarak elimizdeki futbolcuların çoğunu elimizde tutuyoruz. Bir takımın devamlılığı için önemli bir durum elinde bulundurduğu oyuncuların uzun süredir bünyesinde olmasıdır. Umuyorum ki bu sene çok başarılı olacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çağdaş Atan ve futbolcuların açıklamaları
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-07-14 21:25:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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