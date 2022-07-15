Serkan Çeri: Erciyes'te kamp yapmak Avrupa'ya göre 4'te 1 fiyatına denk geliyor



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi işletmecisi Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, futbol takımlarının bölgede kamp yapmaya devam ettiğini belirterek, "Bir takımın Türkiye'de yaklaşık 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında kamp bedeli var. Aynı takım Avrupa'da kamp yapsaydı 200 bin Euro'dan aşağı ücret ödemiyor. Yani bugün bu rakamlar yüksek gözükse de Erciyes'te kamp yapmak Avrupa'ya göre 4'te 1 fiyatına denk geliyor" dedi.

Yeni sezon öncesi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelen futbol takımları çalışmalarını sürdürüyor. Kamp sezonuyla ilgili açıklama yapan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi işletmecisi Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, "Geçen sene ilk kez kamp merkezini açmıştık. Hem milli takım hem de lig seviyesindeki takımları ağırladık. İkinci sezonumuz iyi gidiyor. Güzel takımlarımız var. Bölgenin daha hareketlendiğini görüyoruz. Kamp sezonunda bu yıl Süper Lig'den ağırlayacağımız takımlar var. Hatta buradan bir de müjde verelim Erciyes Cup adı altında Erciyes futbol festivali düzenliyoruz. Bu sene çok memnunuz. Bölgeye katkı yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"ERCİYES'İ DÜNYAYA TANITACAK ARGÜMAN SPOR YATIRIMLARI OLDU"

Kamp merkezindeki saha bakımlarına değinen Çeri, "Erciyes'teki sahalara biz ağustos ayında son verip aralık ayına kadar bakım yapıyoruz. Yani burada 1 yıl sonranın bakımlarını yapıyoruz. O sezon içinde yine haziran ayına kadar sadece bakım yaparak takımların antrenman yapabilmesini sağlıyoruz. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde belediyenin bize vermiş olduğu bu iki sahayı biz tekrardan dünya standartlarında olması için yeniledik. Belediyenin yapmış olduğu 6 adet futbol sahası, spor salonu ve yüzme havuzu var. Bence bunlar güzel gelişmeler. Erciyes'i dünyaya tanıtacak en önemli argümanlardan bir tanesi bence bu spor yatırımları oldu" ifadelerini kullandı.

"BU SAHALARA 12 AY BAKIM YAPIYORUZ"

Yaptıkları futbol yatırımıyla ilgili açıklama yapan Çeri, "Bizde iki tane futbol sahası var. 3 yıldır burada belediyenin kiracısıyız. Bizim bu 3 yılda burada herhangi bir maddi beklentimiz yok. Bu tamamen Erciyes sevdasından, Kayseri sevdasından ve futbol sevdasından kaynaklanıyor. Futbolu çok seviyoruz. 25 yıldır bu organizasyonları yapıyoruz. Tabii ki ileride olacak. Bakım ücretleri çok yüksek. Biz bu sahalara 12 ay boyunca bakım yapıyoruz. Ben Kayseriliyim. Bu yatırımı severek yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"BURADA EN ÖNEMLİ KRİTER HAZIRLIK MAÇLARI"

Futbol takımlarının kamp maliyetleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Çeri, şöyle konuştu: "Kamplarda biz sadece saha hizmeti vermiyoruz. Yani konaklamadan, yemek yenmesine kadar tüm organizasyonu biz yapıyoruz. Burada en önemli konu hazırlık maçları. Burada hazırlık maçlarının kaliteli olması takımları cezbedecektir. Bu senede öyle bir programımız var. Burada en önemli kriter hazırlık maçları oluyor. Bir takımın Türkiye'de yaklaşık 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında kamp bedeli var. Bu 10 günlük kamp süresini kapsar. Bunun içinde hazırlık maçları, saha kullanımı ve otel hizmeti bulunuyor. Tabii şunu da konuşmamız lazım; aynı takım Avusturya'da, Hollanda'da veya Avrupa'da kamp yapsaydı 200 bin Euro'dan aşağı ücret ödemiyor. Yani bugün bu rakamlar yüksek gözükse de Erciyes'te kamp yapmak Avrupa'ya göre 4'te 1 fiyatına denk geliyor." (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Serkan Çeri'nin açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-07-15 15:15:04



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