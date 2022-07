Büyükşehir’den 15 Temmuz’a özel anlamlı sergi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte KAYMEK tarafından hazırlanan ‘15 Temmuz Türkiye Aşkına Sanat Sergisi’ni açtı. Başkan Büyükkılıç, “O gece sabahlara kadar nöbet tutan her birinize minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Kayserili hemşerilerim iyi ki varsınız” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘15 Temmuz Türkiye Aşkına Sanat Sergisi’ni Tarihi Kayseri Kalesi’nde açtı. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İl Başkan Vekili Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, rektörler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “15 Temmuz’un 6 yıldönümünde bu ülkeye ihanet eden şebekeye karşı ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine sahip çıkan ülke insanları, en güzel örneği sergilemiştir. O ihanete karşı dimdik durmuştur. Kayseri denilince birlik, beraberlik ve dayanışma ile kardeşlik anlayışı içerisinde 200 binin üzerinde Kayserili hemşerilerimiz ‘biz buradayız, biz bayrağımız için, devletimiz için varız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu ülkeyi ihanet edenlere karşı korumak için varız’ dedi, yakışanı yaptı. Sabahlara kadar nöbet tutan her birinize minnet duyuyor, teşekkür ediyor, Kayserili hemşerilerim iyi ki varsınız” dedi.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un “Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun, Meğerki harbe giden son nefer şehid olsun” dizelerini hatırlatan Büyükkılıç, son asker, son nefer, son insan şehit oluncaya kadar bu ülkenin korunacağını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yılı olduğunu belirterek, şehir komiser yardımcıları Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay’ın da aralarında olduğu 251 şehide Allah’tan rahmet diledi.

Türkiye’nin en büyük meydanlarından bir tanesi olan Cumhuriyet Meydanı’nda tanklara karşı, uçaklara karşı 200 binin üzerinde vatandaşın nöbet tuttuğunu hatırlatan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin dışında İstanbul ve Ankara’da tanklara karşı duranlar vardı, milletvekillerimiz gazi meclisimizi korumak için vardı. Ömer Halisdemir’lerin de vatan hainlerine karşı alnından sıktığı kurşunun bir dönüm noktası olduğunu da hepimiz biliyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu aziz milletin, iradesi, azmi, cesareti ile elinde tek silahı olan Türk Bayrağı ile gövdesini vatan hainlerine siper ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karanlık geceyi, aydınlık sabaha kavuşturan yiğitlerimize selam olsun. Yurdu yaşatmak için can veren kahramanlarımıza selam olsun. Ölümü öldüren cesaret timsali vatandaşlarımıza selam olsun. Bayrağımız için, ezanımız için, bağımsızlığımız için hain teröristlere karşı, “Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın” sözlerinde olduğu gibi gövdesini siper eden milyonlara selam olsun. Vatanı için serdengeçen, gözünü kırpmadan şehadete yürüyen 251 vatandaşımıza tekrar minnetle anıyor, gazilerimize sağlık, sıhhat temenni ediyorum.”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK A.Ş. tarafından Türk milletinin 15 Temmuz 2016’da birlik ve beraberlik içerisinde verdiği onurlu mücadelesi olan 15 Temmuz Destanı’nı tema olarak alan sergi düzenlediklerini ifade eden Büyükkılıç, “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmî programı içerisinde yer alan bu özel sergimizde KAYMEK eğitmenlerinin ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinde el sanatları eğitimi alan kursiyerlerin 23 el sanatı branşında icra ettikleri ve asaletimizi tarihi değerlerimizden aldığımızı gösteren 60 adet sanat eseri yer alıyor. Umuyorum ve inanıyorum ki buradaki çalışmaları gördüğünüzde, adeta ‘biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri, Hep beraber Türkiye’yiz’ diyen anlayışı göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Milli Mücadele döneminde Kayseri’nin öneminden de bahseden Başkan Büyükkılıç, “Türkiye geçilmez, vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz, şehitler ölmez. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” diye sözlerini sonlandırdı.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, Başkan Büyükkılıç’a böyle anlamlı bir etkinlikten dolayı teşekkür ederek, milletin ve devletin değerlerine kasteden kim varsa karşısında olmaya devam edeceklerinin altını çizerken, AK Parti Milletvekili Hülya Nergis Türk milletinin o gün tarih yazdığını vurguladı.

Bu organizasyonu hazırlayan Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, Valilik, belediye, STK’lar ile el ele verip, 15 Temmuz’u unutturmamak için çalışacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından, protokol tarafından ‘15 Temmuz Türkiye Aşkına Sanat Sergisi’nin açılışı yapıldı, sergi ilgiyle gezildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmî programı içerisinde yer alan ve saat 13.30’da açılışı gerçekleştirilecek olan özel sergide, KAYMEK eğitmenlerinin ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinde el sanatları eğitimi alan kursiyerlerin 23 el sanatı branşında icra ettikleri 60 adet sanat eseri yer alıyor. Sergide, diorama ve hazır giyim teknikleriyle çalışılmış ve 15 Temmuz’un büyük kahramanı olan şehit Ömer Halisdemir’in silueti ile 251 şehidin isminin ve resminin yer aldığı Türkiye haritası ve birbirinden kıymetli daha birçok eser, 15 Temmuz destanını anlatıyor. ‘15 Temmuz Türkiye Aşkına Sanat Sergisi’nde yer alan 60 sanat eseri, Kumaş Boyama, Alüminyum Kabartma, Ahşap Yakma, Makine Nakışı, Maraş İşi, Kâğıt Rölyef, Kâğıt Telkâri, Kırkyama, Dekoratif Macun Uygulama, Diorama, Çini Boyama, Cam Altı Boyama, Seramik Şekillendirme, Hazır Giyim, Alüminyum Folyo, Dekoratif El Sanatları, İğne Oyası, Akrilik Boyama, Hüsni Hat, Filografi, Tel Sarma, Kurdele Nakışı ve Ev Tekstili el sanatları branşlarında hazırlandı.

