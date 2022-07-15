Kayseri'de ırmağa düşen çocuk kayboldu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü Zamantı Irmağı'nda kaybolan N.D.'nin (14) bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Yahyalı ilçesi Zamantı Irmağı'nda meydana geldi. Kent merkezinde yaşayan N.D., ailesiyle Zamantı Irmağı çevresine geldi. Irmak kenarında oturan N.D., yanındaki 2 arkadaşıyla bir anda suya kapıldı. Yanındaki 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, N.D. ise gözden kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, N.D.'nin bulunması için çalışma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-07-15 16:40:30
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