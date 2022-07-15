Kayseri'de ırmağa düşen çocuk kayboldu (2)

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Zamantı Irmağı'na düşen Nurullah D.'nin cansız bedenine yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu ulaşıldı. AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Nurullah D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-07-15 17:45:52



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