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Dr. Murat Yılmaz:”15 Temmuz’da istenen Türkiye’nin devlet kapasitesini çökertmekti” Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz: “15 Temmuz’da canlarıyla bu fitne ateşini söndüren insanların ne muazzam iş yaptıklarını zamanla daha fazla göreceğiz”

İHA

Dr. Murat Yılmaz:”15 Temmuz’da istenen Türkiye’nin devlet kapasitesini çökertmekti” Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz: “15 Temmuz’da canlarıyla bu fitne ateşini söndüren insanların ne muazzam iş yaptıklarını zamanla daha fazla göreceğiz”

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz, Kayseri Üniversitesi’nde ’15 Temmuz ve Reformlar’ isimli konferans verdi. Dr. Murat Yılmaz, “15 Temmuz’da istenen Türkiye’nin devlet kapasitesini çökertmekti. 15 Temmuz’da kanlarıyla canlarıyla bu fitne ateşini söndüren insanların ne muazzam bir iş yaptığını ileri ki zamanlarda daha fazla göreceğiz” dedi.
Kayseri Üniversitesi Konferans ve Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, öğretim üyeleri, öğrenciler ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda, 15 Temmuz şehitleri için Kuranı Kerim tilaveti okunarak, dua edildi. Konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz, “15 Temmuz’da kanlarıyla canlarıyla bu fitne ateşini söndüren insanların ne muazzam bir iş yaptığını ileri ki zamanlarda daha fazla göreceğiz. Bunu sadece biz görmeyeceğiz. Şimdi den görüyoruz ama dünyanın birçok yerinde bu fitne ateşini harlamak ve planlamak isteyenlerde gördü, görüyor ve inşallah görecekler. Burada yapılmak istenen şey Türkiye’nin müşterek milli kimliği, Türkiye’nin demokratik yönetimini ve üçüncü olarak Türkiye’nin devlet kapasitesini çökertmektir. Bu 3’ü yapıldığında bir ülke, ülke olmaktan çıkar. Etrafımızda örneklerini gördüğümüz çökmüş kendi kendini yönetemeyen insanlarının yurtdışına kaçtığı ve iç savaşın yaşandığı bir ülke olur. Bunu müttefikimiz olan ülkeler yaptı. Yani Türkiye müttefik tehdidiyle 27 Mayıs 1960 darbesinden bu yana yaşadığı problemlerle karşı karşıya kaldığı son ve yeni bir versiyondu. Milletin egemenliğinin iki görünür kısmı var. Bir tanesi istiklalimiz, bağımsızlığımız bir diğeri de demokrasi ve özgürlüklerin inşası. Bu darbelerin, milletin egemenliğinin bu iki boyutuna karşı olduğunu apaçık görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de yaptığı konuşmada, “15 Temmuz günü sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bir kırılmaya yol açtı.15 Temmuz’a kadar sadece emperyalizm kadar verdiklerini yapabiliyordu. Fakat 15 Temmuz günü karar verilen bir darbe girişimi, halkın ayağa kalkmasıyla, halkın direnişiyle engellendi. Buradan da dünyaya şöyle bir meydan okuma oldu; Siz istediğiniz her şeyi yapamazsınız” diye konuştu.
Kayseri Üniversitesi Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise; “Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış bir Millet olan Türk Milleti, hiçbir zaman başkasının himayesine girmediği gibi dünyada mazlumun, zayıfın, zorda kalanın ve aman dileyeninin her daim koruyanı ve destekçisi olmuştur. Bulunduğumuz coğrafyada Türk Milletinin varlığından ve gücünden endişelenen taşeron örgütler ve destekçileri her türlü kalleş oyunla bizleri yıkmaya, parçalamaya çalışsalar da her zaman Milletimizin gücünü enselerinde hissetmişlerdir. 15 Temmuz gecesi yaptıkları hain kalkışmayla bu Milletin silahını, tankını, mermisini Milletimizin üzerine sıkan FETÖ/PDY mensubu hainler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa çıkan demokrasi ve vatan sevdalısı kahramanlarımızın çelik gibi olan tepkisiyle karşılaşmış ve oyunları anında bozulmuştur. O yüzden 15 Temmuz Kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır. Türk Milleti gücünü birliğinden, beraberliğinden, imanından, bağımsızlığından ve hürriyetinden almaktadır. Gerektiğinde şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş bu vatan toprakları için ecdadı gibi canını seve seve vermesini de bilir. Bunu yaparken de hiçbir zaman gözünü kırpmaz; çünkü çok iyi bilir ki vatan olmadan hiçbir şey olmaz. Vatan olmadan gelecek olmaz, vatan olmadan hürriyet olmaz, vatan olmadan bayrak olmaz, vatan olmadan ezan olmaz, vatan olmadan namus olmaz. O sebepledir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizin bekası her şeyden önce gelir. Bu duygu ve düşüncelerle başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet, rahmet ve dua ile anıyoruz. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun. 15 Temmuz Gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.
Programda konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, 15 Temmuz şehitlerini yad ederek, 15 Temmuz’da Türk milletinin egemenliği için iradesini ortaya koyduğunu söyledi.
Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, konferansa konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz'a plaket takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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