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Kayseri'de ilginç olay: Önce çelik kasayı attı, sonra evi yaktı Kayseri’deki ev yangınında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

İHA

Kayseri'de ilginç olay: Önce çelik kasayı attı, sonra evi yaktı Kayseri’deki ev yangınında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs önce evde bulunan kasayı aşağıya attıktan sonra evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Cami Kebir Mahallesi Lokman Hekim Caddesi üzerindeki bir binanın 8. katında bulunan evde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan bir 21 yaşındaki genç, tek başına kaldığı sırada evdeki çelik kasayı camdan aşağı attı. Ardından evi ateşe veren şahıs kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, dumanlarda binayı sardı. Bina sakinleri apartmandan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı
Öte yandan, yangın sırasında binada bulunan ve yoğun dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahıslar, bina önünde bekletilen ambulansta tedavi altına alındı. Polis ekipleri evi yaktığı iddia edilen şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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