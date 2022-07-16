15 Temmuz şehitleri Tomarza'da anıldı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişiminin 6. yılında '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'nin Tomarza ilçesinde de gerçekleştirildi.

Etkinlikler çerçevesinde Tomarza Belediyesinde gerçekleştirilen '15 Temmuz' konulu sergi vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri için ilçe Merkez Camisinde mevlit okutuldu. Tomarza İlçe Mezarlığımızdaki; şehit kabristanları ziyaret edilerek dualar edildi. Tomarza İlçe protokolü tarafından şehit aileleri de ziyaret edildi. Akşam namazından sonra başlatılan 15 Temmuz Destanı Programı ise; İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur’an tilavetiyle devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir araya gelen Tomarzalılara hitaben konuşma gerçekleştiren Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın koymuş olduğu 2023, 2053, 2071 hedeflerine ülkemizin ulaşmaması için, 2016’nın 15 Temmuzunda ülkemizin büyümesini ve gelişmesini talep etmeyen emperyalist güçlerin piyonu hain FETÖ Terör Örgütünün şanlı ordumuzun içine sızmış hatta bütün kurumlarımızın içine sızmış fareler tarafından ülkemizin birlik beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne, milli irademize, demokrasimize, anayasal düzene karşı darbe girişimini hep beraber yaşamıştık. Bu vesile ile 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününü idrak etmek, kahraman şehitlerimizi rahmetle anmak, gazilerimize şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunmak, şanlı milletimizin demokrasi mücadelesini demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha gururla hatırlatmak, o hainlerin yaptığını unutmamak unutturmamak için yine 15 Temmuz'da 6. yıl dönümünde demokrasimize sahip çıkmak için bu gün yine meydanlardayız. Emperyalist güçlerin piyonları tarafından başlattıkları bu darbe girişiminin sonucunu, ne dış güçler nede içerideki kullandıkları piyonları düşünemediler bu sonucu kestiremediler. Bu milletin vatanı için, bayrağı için, ezanı için, demokrasisi için ölümüne sahip çıkacağını darbeye darbe yapacağını, ölümü öldüreceğini, ölümü la ilahe illallah diyeceğini kestiremediler, düşünemediler. Bu milletin vatan bayrak ezan aşkını demokrasiye olan bağlılığını hesaplayamadılar. Çünkü bu milletin dik duruşu iç ve dış güçlerin menfaat üzerine kurulu ve kullandıkları piyonların terazisinin ayarını bozdu, kaldıramadılar, ağır geldi. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi başaramayacaksınız, bu millete diz çöktüremeyeceksiniz. 2016’nın 15 Temmuz'unda tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de siz değerli hemşerilerimizle bu meydandık. Darbeyi duyar duymaz sahalara inen, meydanları dolduran ilk şehirlerden, ilk ilçelerden biriydik. Bu vesile ile sizlerden biri olduğum için, böyle asil bir milletin ferdi olduğum için Rabbime sonsuz şükürler ediyorum” dedi. Daha sonra Tomarza İlçe Kaymakamı Emre de haklı selamlayan konuşma yaptı. 15 Temmuz programı, ilçedeki öğrencilerin okudukları şiirlerle devam etti. Saatler 00:13'ü gösterdiğinde merkez camiinden okunan salanın ardından program son buldu.

İlçede demokrasi nöbeti tutan ve demokrasiye sahip çıkan İlçe Kaymakamı Emre Cebeci, Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.