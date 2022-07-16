Kayserispor kalecisi Lung, 5 sezonda 131 maça çıktı

Kayserispor ile sözleşme yenilemeyen Rumen kaleci Lung, geride kalan 5 sezonda 131 maçta görev yaptı.

Kayserispor'un emektar futbolcuları arasına giren Rumen kaleci Lung, sarı kırmızılı formayı 131 kez giydi. Lung, Kayserispor forması ile en fazla maça çıkan yabancı oyuncu oldu. Rumen file bekçisi, 124 kez ligde, 7 kez de kupada Kayserispor forması giydi. Lung, bu maçlarda kalesinde 206 gol gördü. Silviu Lung, 20172018 sezonunda 29 Süper Lig maçında 45 gol yedi. 5 maçı da gol yemeden noktaladı. 20182019 sezonu 29 Süper Lig maçında 39 gol yiyen Lung, 8 maçı da gol yemeden tamamladı. 20192020 sezonu 29 Lig maçında 55 gol yiyen Lung, 6 maçta kalesini gole kapatmıştı. 20202021 sezonu sadece 8 Süper Lig maçında görev alan Lung, 11 gol yerken 2 maçı gol yemeden noktalamıştı. Lung geride kalan 20212022 sezonunda ise 30 Süper Lig maçında 46 gol yedi, 8 maçı da gol yemeden tamamladı.

33 yaşındaki kaleci, Türkiye Kupası final maçında kalesinde 3 gol görmesine rağmen maçın adamı olmuştu.

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