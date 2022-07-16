Develi’de 15 Temmuz coşkusu

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline yönelik kalkıştığı darbe girişiminin Çanakkale Ruhuyla geri püskürtülmesinin 6. yıldönümünde Develi halkı da “Türkiye Aşkına” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının 6. yıldönümünü “Türkiye Aşkına” temasıyla belirledi. Develi Cumhuriyet Meydanı’nı aynı ruh ve heyecanla dolduran Develililer yine tek yürek oldu. Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatansever Develi halkının coşkuyla doldurduğu program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Çarşı Cami İmam Hatibi Fatih Arslan’ın Kur’anı Kerim tilavetiyle devam eden programda daha sonra 15 Temmuz gecesi Develi’de ve Türkiye’de yaşananları anlatan video gösterimleri izlendi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 15 Temmuz gecesinde yaşanan gelişmeleri bir kez daha hatırlattıktan sonra, “Türk Milleti olarak bizlerin en karakteristik özelliği vatanımız söz konusu olduğunda canımızı seve seve vatanımız ve tüm mukaddesatımız uğruna feda etmektir. Bu Çanakkale ruhunu tekrar şahlandıran 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere bu vatan için şehadet şerbeti içmiş tüm şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

15 Temmuz’un Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Kaymakam Aslan da, “Bizlere bu toprakları yurt kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Fadime Eda Baldık’ın okuduğu “30 Kuş” ve Umut Yalçıntekin’in okuduğu “Asım’ın Nesli” şiirler Cumhuriyet Meydanı’ndaki Develililere duygu dolu anlar yaşattı.

Daha sonra sanatçı Alperen Kekilli sazı ve sözüyle sahne aldı. Develililerin sevdiği kahramanlık türkülerini seslendiren Alperen Kekilli’ye vatandaşlar da eşlik etti. Konser sonrası Vaiz Mahmut Hasan Göksun, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dua etti.

Program, 00:13’de okunan salanın ardından sona erdi.

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