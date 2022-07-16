Kayserispor, hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile berabere kaldı

Yukatel Kayserispor MKE Ankaragücü: 2-2İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında MKE Ankaragücü ile hazırlık maçı yaptı. Kayserispor tesislerinde oynanan hazırlık maçına Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, şu 11´le çıktı: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Nurettin, Ali Karimi, Bertolacci, Thiam, Kemen, Emrah, Mustafa. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise sahaya şu 11´le çıktı: Bahadır Han, Fırat Can, Sinan, Atakan, Yasin, Abdullah, Şahverdi, Pedro Filipe, Chatzigiavanis, Bedze, Eren.
Kayserispor, müsabakanın 5´nci dakikasında öne geçti. Penaltı atışında topun başına geçen Mame Thiam Kayserispor´u öne geçirdi. MKE Ankaragücü 29´uncu dakikada beraberliği yakaladı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda sarı lacivertli takımdan Atakan kafa golü ile skoru dengeledi. Kayserispor 76´ncı dakikada tekrar öne geçti. Kayserispor´un sol kanattan gelişen atağında Mane´nin asistini iyi değerlendiren Cardosso topu ağlata attı. Ankaragücü 2 dakika sonra ikinci kez dengeledi. Sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında Federico skoru 2-2´ye getirdi.
İKİ TAKIMDA 10 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Hazırlık maçının ikinci yarısında iki takım da 10 değişiklik yaptı. Kayserispor´da stoper Majid Hosseini dışında bütün oyuncular çıkarken; oyuna giren isimler şu şunlar oldu: Cenk Gönen, Uzodimma, Arif, Ramazan, Mane, Campanharo, Mensah, Cardosso, Gökhan ve Gavranovic. Ankaragücü´nde ise kaleci Bahadır Han´ın dışında bütün futbolcular değişirken; oyuna giren isimler şunlar: Atakan, Oğuz, Marlon, Mervan, Zahid, Federico, Abdullah, Ariyibi, Alperen, Lamine.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hazırlık maçından detaylar DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-07-16 20:37:31
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