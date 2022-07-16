Mustafa Dalcı: Önemli bir provaydı



İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Yukatel Kayserispor ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Galibiyet ya da mağlubiyet önemli değildi. Burada bütün oyuncularımızı eşit şekilde görmek adına önemli bir maç ve provaydı" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde devam eden MKE Ankaragücü, bugün Kayserispor ile hazırlık maçı yaptı. 2-2´lik eşitlikle biten hazırlık maçının ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, basın mensuplarına açıklama yaptı. Dalcı konuşmasında, "Galibiyet ya da mağlubiyet önemli değildi. Burada bütün oyuncularımızı eşit şekilde görmek adına önemli bir maç ve provaydı. İki takım halinde oynadık. Son 20 dakika gençlerimizi oynatmaya çalıştık. Takımın genelinden memnunuz. İlk hazırlık maçımız olmasına rağmen tempodan ve oyun anlayışından memnunuz. Çok iyi bir maç oldu. Daha ligin başlamasına çok var. Takımlar yüzde 40-50 seviyesinde. Buna rağmen çok tempolu ve zevkli bir maç oldu. 1520 gün sonra bu tempomuz ve ritmimiz daha iyi olacak. İlk hazırlık maçında bazı şeylerden genel anlamda memnunuz" diye konuştu.

Transferlere değinen Dalcı, "Jese de geldi. Ali Sowe de geldi, aslında her oyuncumuz kendi içinde çok değerli, çok özel. Ama tabi ki Jese Rodriguez Ruiz oynadığı kulüpler nedeniyle ses getirdi ama bizim için her oyuncu aynı değerde. Tabi ki kariyerine saygı duymak lazım. Buraya çok iyi işler yapmaya geldi. Kendisi ile görüşmelerimiz oldu. Ankaragücü´ne çok iyi yarar sağlayacağını, eski haline dönmek adına burasının bir şans olduğunu söyledi. Bu şansı çok iyi değerlendireceğini söyledi. Gerçekten de çok iyi çalışıyor. Çok iyi bir karakter. Çok iyi bir insan. Dolayısıyla bunların hepsi birleştiğinde Ankaragücü´ne çok faydası olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"3 TRANSFER DAHA OLACAK"

Transfer konusunda belirlenen mevkilerin olup olmadığı hakkında sorulan soru üzerine Dalcı, "3 transferimiz daha olacak. Biri bu akşam geliyor. Ön libero ve stoper mevkiine bir takviye daha yapıp transferi tamamlayacağız. Ondan sonra hazırlık maçlarındaki duruma göre değerlendirmeler yapıp ona göre bakacağız. O zamana kadar 2 oyuncu daha aramıza katılacak" yanıtını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Dalcı´nın konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-07-16 21:32:59



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