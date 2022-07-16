Kaza yapan otomobil sürücüsü muhabire saldırdı 3 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 aracın birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı. Kaza yapan sürücülerden biri, çekim yapan muhabire saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı üzerinde 06 HE 7430, 38 PR 293, 34 FA 0635 plakalı otomobiller ile 38 AAK 522 motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise araçlarda bulunan 4 kişiye müdahale etti. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Öte yandan kazanın ardından çekim yapan muhabir E.K.'ye kazaya karışan bir otomobil sürücüsü saldırdı. Kamera kayıttayken meydana elen olay saniye saniye görüntülendi.

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