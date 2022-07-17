Kayseri´de yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı (2)

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YARALI SAYISI 30

Kayseri-Sivas kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralıların sayısının 30 olduğu belirtildi. Ahmet Torun idaresindeki 33 EKC 39 plakalı yolcu otobüsünün Karadeniz turundan döndüğü ve Mersin´e gittiği öğrenildi. Kazada otobüste bulunan Rıfkı Can, "Otobüs yan yattı. Şoförün uyumasından şüpheleniyorum. Karadeniz turundan gelip Mersin´e gidiyorduk" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA

2022-07-17 09:00:20



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