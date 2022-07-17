Kayseri’de tur otobüsü devrildi: 31 yaralı

Doğu Karadeniz turundan Mersin’e dönmekte olan yerli ve yabancı turistleri taşıyan tur otobüsü KayseriSivas karayolu Sultanhanı mevkiinde şarampole devrildi. İlk bilgilere göre 31 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğu Karadeniz turundan Mersin’e dönen yerli ve yabancı turistleri taşıyan A.T.'nin sürücüsü olduğu 33 EKC 39 plakalı otobüs, KayseriSivas karayolu Sultanhanı mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 46 kişinin bulunduğu öğrenilen otobüste, yaralanan 31 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.



Kazada can pazarı yaşandı

Öte yandan, kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koşarak, otobüsün camlarını kırıp, yaralıları dışarı çıkardı. Otobüste bulunan bir yolcu kaza anında yaşadıklarını anlatarak, Doğu Karadeniz’den Mersin’e döndüklerini, otobüsün bir anda yoldan çıktığını ve şarampole devrildiklerini söyledi.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ediyor.

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