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Melikgazi, Mimsin'deki atıl binayı sosyal tesis yapacak

İHA

İlçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimsin'de atıl halde duran bir binayı yeniden onararak mahalleye hizmet veren bir sosyal tesis olarak işlevlendireceklerini söyledi.

Melikgazi, Mimsin'deki atıl binayı sosyal tesis yapacak

İlçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimsin’de atıl halde duran bir binayı yeniden onararak mahalleye hizmet veren bir sosyal tesis olarak işlevlendireceklerini söyledi.
Melikgazi’de soysal tesisten, okula, camiden, sağlık merkezine kadar birçok ihtiyacın giderildiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Mimsin’de Mimsin Kooperatifine ait olan atıl bina yaklaşık iki senedir her tarafı kırılmış dökülmüş halde boş duruyordu. Kooperatif Başkanı Mehmet Bey sağ olsun belediyemize başvurarak buranın belediyemiz tarafından kullanılmasını istedi. Biz de Mimsin’de binlerce vatandaşımızın oturduğu yerde vatandaşımızın faydalanması için belediye olarak burayı devralıyoruz. İnşallah güzel bir şekilde bakım ve onarımını yapıp güzel bir sosyal tesisi yapacağız. Özellikle kadınlarımız ve çocuklarımızın kaliteli zaman geçirebileceği, kendilerini evlerinde gibi hissedebileceği sosyal tesisler hazırlıyoruz. Her yaştan ve kesimden hemşerimizi kendi mahallesinde belediye aracılığıyla konfor ile buluşturacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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