Otobüste kek ambalajına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, yolcu otobüsünde çantasındaki kek ambalajına gizlediği uyuşturucu ile yakalanan S.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda S.K.´nın şehirlerarası yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getireceği bilgisi alındı. Şüphelinin içinde bulunduğu otobüs, şehirlerarası otobüs terminalinde durduruldu. S.K.´nın çantasında yapılan aramada kek ambalajına saklanmış 33 gram metamfetamin ve 52 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-07-17 15:30:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.