Muhtardan yardım konseri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtardan yardım konseri

İHA

Muhtardan yardım konseri

Kayseri’de ihtiyaç sahibi mahalle sakinlerine daha önce de çeşitli yardımlar yapan mahalle muhtarı Gonca Kaan, bu sefer de ihtiyaç sahibi bir aile için halk konseri düzenledi.
Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nin muhtarlığını yapan Gonca Kaan, muhtar olduğu günden beri bayramlarda ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlarda bulundu. Kaan, geleneksel hale getirerek, hayırsever yardımları ve kendi imkanlarıyla düzenlediği halk konserini, bu yıl da ihtiyaç sahibi bir aile için organize etti. Mahalli sanatçıların sahne aldığı konserde vatandaşlar hem eğlendi hem de konserde açılan stanttan alınan ürünlerin gelirleri ihtiyaç sahibi aile için toplandı.
İhtiyaç sahipleri için istedikten sonra her şeyin yapılabileceğini söyleyen Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, “Ben her sene düzenlemiş olduğum bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmiştim. Yine bu yıl aynı şekilde halk konseri düzenliyorum. Halk konseri düzenlerken, bu arada yardıma muhtaç bir ailemizin olduğunu öğrendim. Yardıma muhtaç ailemize de ne yapabiliriz diye düşündüğüm zaman hem panayır hem de halk konseri olarak, bir nebzede olsa aileye yardım etmek istedik. Panayır var isteyenler oradan bir şeyler yiyip, parasını ödüyorlar ya da isteyenler gönüllerinden geldiği kadar bağış yapıyorlar. O tür bir organizasyonumuz oldu. Çok katılımcımız, kalabalığımız var. Daha da gelecek olanlar var. Şimdi 4 tane sanatçımız var. Ertuğrul İmame, Tugay Kocakaya, Hava Öğüt ve Ahmet Demirci sanatçılarımız. Bunların ücretlerini de Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı olarak ben Gonca Kaan ve hayırseverlerimiz tarafından karşılandı. Şimdi katılımcılardan tek ricam bu aileye ellerinden, gönüllerinden ne koparsa onlara yardım etmeleri. İstedikten sonra yapılmayacak hiçbir şey yok. Yani mücadele ettikten sonra bu da olmaz ya da olmadı diyecek hiçbir şey yok. Bu tür etkinlikleri yapmalarını isterim. Gerçekten güzel bir şey durum. Mahalle ve ihtiyaç sahipleri olarak hem eğleniyorlar hem görüyorlar hem de yardım ediyorlar. Bu çok güzel bir duygu, çok güzel bir organizasyon. Herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Düğünde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı
YEREL HABERLER Düğünde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı
Mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Otobüste kek ambalajına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Otobüste kek ambalajına sakladığı uyuşturucuyla ...
Kocasinanlı çocuklar, sokak oyunları şenliğiyle mutlu Başkan Çolakbayrakdar: “Sokak oyunları, Kayseri’nin sosyal hayatına renk katıyor”
YEREL HABERLER Kocasinanlı çocuklar, sokak oyunları şenliğiyle ...
Yusuf Güney Kayserililerle buluştu
YEREL HABERLER Yusuf Güney Kayserililerle buluştu
Melikgazi, Mimsin'deki atıl binayı sosyal tesis yapacak
YEREL HABERLER Melikgazi, Mimsin'deki atıl binayı sosyal tesis ...
Kek poşetinde uyuşturucu ticaretine polis engeli
YEREL HABERLER Kek poşetinde uyuşturucu ticaretine polis engeli
Sahte dolarları piyasaya süremeden yakalandılar
YEREL HABERLER Sahte dolarları piyasaya süremeden yakalandılar
Gurbetçiler kültür turları ile Kayseri'yi keşfediyor
YEREL HABERLER Gurbetçiler kültür turları ile Kayseri'yi keşfediyor
1240 yılında Selçuklu veziri tarafından yaptırılan Karatay Hanı'nda inceleme
YEREL HABERLER 1240 yılında Selçuklu veziri tarafından yaptırılan ...
Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı 9 kişiyi rehin alan şahıs özel harekatın operasyonu ile etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı 9 kişiyi rehin alan ...
Kayseri’de tur otobüsü devrildi: 31 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de tur otobüsü devrildi: 31 yaralı
Kayseri´de yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kayseri´de yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı / Ek ...
Kayseri´de yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı (2)
YEREL HABERLER Kayseri´de yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı (2)
Kayseri´de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı / Fotoğraf
YEREL HABERLER Kayseri´de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı / ...
Kayseri´de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri´de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
Tur otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
YEREL HABERLER Tur otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
Kayseri'de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
YEREL HABERLER Kayseri'de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok ...
Kaza yapan otomobil sürücüsü muhabire saldırdı 3 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobil sürücüsü muhabire saldırdı 3 ...
1'i motosiklet 4 araç çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER 1'i motosiklet 4 araç çarpıştı: 4 yaralı
Güven timleri buluntu cüzdanı sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Güven timleri buluntu cüzdanı sahibine ulaştırdı
Güven timleri şüphelendikleri şahıstan uyuşturucu yakaladı
YEREL HABERLER Güven timleri şüphelendikleri şahıstan uyuşturucu ...
Mustafa Dalcı: Önemli bir provaydı
YEREL HABERLER Mustafa Dalcı: Önemli bir provaydı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.