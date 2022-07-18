Kayseri Büyükşehir’den şehitlere saygı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması’ etkinliği tüm hızıyla sürerken, etkinliğin beşinci gününde sahne alan ünlü sanatçı Murat Kekilli konseri sırasında aldığı şehit haberinden dolayı “şehitler ölmez vatan bölünmez” diyerek konserini iptal etti. Büyükşehir Belediyesi, PençeKilit ve Eren Abluka22 operasyonlarından gelen şehit haberlerinin ardından, 18 Temmuz Pazartesi gerçekleştirilecek olan konserleri erteledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Avrupa Kayserililer Birliği iş birliğinde düzenlenen Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması, ünlü sanatçıların sahne aldığı konserlerle sürüyor.

Etkinliklerin beşinci gününde Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda radyo programcısı Umut Öztürk, sunucu Hop Dedik Ayhan ve haber spikeri Mehmet Aydın’ın Kayserililerle gerçekleştirdiği söyleşinin ardından ünlü sanatçı Murat Kekilli sahne aldı. Kekilli, konseri esnasında PençeKilit operasyonunda askerlerin şehit düştüğü haberini alır almaz konseri yarıda kesti. Konser alanını dolduran kalabalık ile birlikte “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diye slogan atan ünlü sanatçı Murat Kekilli, konserini iptal ettiğini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması etkinliği çerçevesinde 18 Temmuz Pazartesi gerçekleştirilecek olan Ayşen Kaya ve Baha konserlerini “Şehitlerimize Saygı” ilkesi doğrultusunda ileri bir tarihe erteledi.

Şehit olan kahraman askerler için tüm Türkiye’ye baş sağlığı dileyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “PençeKilit operasyon bölgesinde, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim” dedi.

Eren Abluka22 operasyonunda şehit olan Kayserili Uzm. J. VII. Kad. Çvş. Mustafa Bozkurt için de baş sağlığı dileyen Başkan Büyükkılıç, “Van ili Çatak ilçesi Övecek mahallesinde icra edilen Eren Abluka22 Şehit J. Kd Yzb. Mahmut Top operasyonu esnasında EYP patlaması sonucu Kayseri nüfusuna kayıtlı kahraman askerimiz Uzm. J. VII. Kad. Çvş. Mustafa Bozkurt şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve Aziz Türk Milleti’ne başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.

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