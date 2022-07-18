Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Beyza AYDOĞDU/KAYSERİ, (DHA)VAN'ın Çatak ilçesinde kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt'un (43) acı haberi, Kayseri'deki ailesine verildi.

Çatak ilçesi Övecek Mahallesi'nde başlatılan 'Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top' Operasyonu'nda saat 03.30 sıralarında teröristlerce konulan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt şehit oldu. Bozkurt'un acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası Bozkurt'un cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Beyza AYDOĞDU

2022-07-18 11:23:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.