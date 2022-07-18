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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan’da küçük dostlar için büyük hassasiyet

İHA

Kocasinan’da küçük dostlar için büyük hassasiyet

Kocasinan Belediyesi, hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve diğer canlılar için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama bırakıyor. Sosyal belediyeciliğin her alanında belediyenin şefkat elini yansıttıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgedeki sokak hayvanlarının yaşam şartlarını daha da iyileştirmek ve sıcak yaz günlerinde yaşanacak bir mağduriyetin önüne geçmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.
Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Sokak hayvanları için beslenme üniteleri ve küçük dostlar ambulansı gibi hizmetlerimizle Kayseri’ye ve Türkiye’ye örnek oluyoruz. Türkiye genelindeki diğer belediyelerde bu tür çalışmaları model alması bizi ayrıca mutlu ediyor. Özellikle sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere de örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama bırakıyor. Belirli zaman diliminde mama ve su bırakılan sokak hayvanları beslenme noktalarının sayesinde küçük dostlar, sıcak yaz günlerinde bir mağduriyet yaşamıyor. Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, üstü kapalı ve iki katlı olarak tasarlanan beslenme noktalarının üst katında kuşlar, alt katında ise köpek ve kediler için mama ve su bölümü bulunuyor. Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayla çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine büyük katkıda bulunuyor.
Öte yandan Kocasinan sakinlerinin, sokak hayvanlarının hasta veya yaralanmaları durumunda Kocasinan Belediyesi’nin 222 70 00 numaralı telefonundan Çözüm Merkezine ulaşmalarının yeterli olacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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