Kayseri’ye şehit ateşi düştü Kayserili Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, Van Çatak’ta şehit oldu

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Van’ın Çatak ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt’un acı haberi baba evine ulaştı.

Van’ın Çatak ilçesinde yürütülen Eren Abluka22 Operasyonu’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt (43), el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düştü.



Şehidin acı haberi baba evine ulaştı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt’un acı haberi, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan baba evine ulaştırıldı. Şehidin babası Mehmet, annesi Nefika Bozkurt, acı haberle üzüntüye boğuldu. Şehit Bozkurt’un, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit evine itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.

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