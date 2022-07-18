Kayseri'de kalp krizinden yaşamını yitiren polis için tören

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ´de polis memuru Murat Soytürk (36) dün yolda yürürken kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soytürk'ün cenazesi, bugün Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü´nde görev yapan polis memuru Murat Soytürk, dün yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan evli 2 çocuk babası Soytürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soytürk için görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile Soytürk´ün meslektaşları ve yakınları katıldı. Tören, Murat Soytürk´ün özgeçmişinin ve duaların okunmasıyla sona erdi. Soytürk, toprağa verilmek üzere Sivas´ın Gemerek ilçesine uğurlandı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-07-18 12:39:53
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