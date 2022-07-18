Başkan Yalçın Talas'ı helikopterden denetledi

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçeyi helikopterden denetledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutalığı'nın helikopterli trafik denetimine katıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile birlikte ilçelerde trafik denetimi yapan Yalçın, dönüş yolunda Talas'ı da havadan denetledi. Cep telefonu ile ilçeyi havadan kaydeden Başkan Yalçın, yapımına devam edilen Anayurt tramvay hattı ve millet bahçesini telefonu ile kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.