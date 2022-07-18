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Valilik ve Büyükşehir'den Tarihi İncesu Arasta Çarşısı’na Kayseri’ye Özgü dokunuş

İHA

Valilik ve Büyükşehir'den Tarihi İncesu Arasta Çarşısı’na Kayseri’ye Özgü dokunuş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin el birliği ile kentin turizm değerlerini tüm dünyaya tanıtma girişimleri sürüyor. Büyükşehir, Arasta Çarşısı’nda cephe iyileştirme ve restorasyon çalışmaları yaparken, KAYMEK de tarihi çarşıda Kayseri’ye özgü ürünlerin satışa sunulacağı satış ofisi ile yerini aldı.
Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yerel yönetim hizmetleri alanında yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, turizm alanında da kente değer katacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İncesu ilçesinin simgelerinden olan tarihi Karamustafa Paşa Külliyesi içerisinde yer alan Arasta eski çarşı, yeniden Kayseri’nin tarihi zenginliğine katkı sağlayacak. Bu çerçevede Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’in destekleri ile İncesu Arasta Çarşısı’ndaki tarihi dükkânlar çeşitlendirilerek, cephe iyileştirme ve restorasyon çalışmaları ile bölge turizme kazandırılıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) de el emeği göz nuru hazırlanan Kayseri’ye özgü ürünlerin satışa sunulacağı KAYMEK İncesu Arasta Çarşısı Satış Ofisi ile çarşıdaki yerini aldı. Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla KAYMEK personeli tarafından 36 saatlik bir çalışma sonucu hazırlanan ofis, KAYMEK kursiyerleri ve eğitmenleri tarafından el emeği göz nuru hazırlanan çeşit çeşit rengârenk ürünlerle hizmet verecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu tarihi mirası ve hayranlık uyandıran doğal güzelleri ile Kayseri’yi turizm merkezi yapma yönündeki çalışmalarını, başta Kayseri Valiliği olmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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